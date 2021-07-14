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Шоу-бизнес
"Счастлива быть одинокой": в отношениях Шейк и Уэста наметился серьезный разлад

"Счастлива быть одинокой": в отношениях Шейк и Уэста наметился серьезный разлад

На днях Канье Уэст предложил Ирине Шейк поехать с ним в Париж, чтобы посетить шоу именитого кутюрье. Однако дива ему отказала. Теперь стала известна причина такой резкой реакции отечественной знаменитости.
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Слухи о романе двух звезд появились несколько месяцев назад. Они впервые были замечены во Франции, где широко праздновали 44-ый день рождения популярного рэпера. Тогда событие осветили, кажется, все СМИ. Это был первый неоднозначный выход артиста с женщиной после развода с Ким Кардашьян.

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Однако, видимо, даже один из самых завидных холостяков Америки не смог растопить сердце Ирины Шейк. По информации инсайдеров, она все еще воспринимает Канье Уэста лишь как друга. "Не хочет отношений с ним", – уверенно заявил источник из окружения модели. Он также подчеркнул, что знаменитость просто старается сделать все, чтобы ее никак не ассоциировали с исполнителем.

Именно этот факт якобы стал причиной отказа Ирины от поездки. Видимо, модель понимает, какой фурор событие произвело бы в прессе, а потому хочет оградить себя от этого всеми путями. Инсайдер утверждает, что и на дне рождении экс-супруга Ким Кардашьян она появилась лишь в качестве подруги.

По информации РИА ФАН, на нашумевший праздник, помимо модели, прибыли 50 человек. Приятель Ирины Шейк отметил, что ей нравится не состоять в отношениях и отдавать все свое свободное время дочери. "Она счастлива быть одинокой", – заявил он.

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Фото: Ik Aldama/ www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 11:51 Источник: FOX News ✓ Надежный источник
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