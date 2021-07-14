"Счастлива быть одинокой": в отношениях Шейк и Уэста наметился серьезный разлад

На днях Канье Уэст предложил Ирине Шейк поехать с ним в Париж, чтобы посетить шоу именитого кутюрье. Однако дива ему отказала. Теперь стала известна причина такой резкой реакции отечественной знаменитости.

Слухи о романе двух звезд появились несколько месяцев назад. Они впервые были замечены во Франции, где широко праздновали 44-ый день рождения популярного рэпера. Тогда событие осветили, кажется, все СМИ. Это был первый неоднозначный выход артиста с женщиной после развода с Ким Кардашьян.

Однако, видимо, даже один из самых завидных холостяков Америки не смог растопить сердце Ирины Шейк. По информации инсайдеров, она все еще воспринимает Канье Уэста лишь как друга. "Не хочет отношений с ним", – уверенно заявил источник из окружения модели. Он также подчеркнул, что знаменитость просто старается сделать все, чтобы ее никак не ассоциировали с исполнителем.

Именно этот факт якобы стал причиной отказа Ирины от поездки. Видимо, модель понимает, какой фурор событие произвело бы в прессе, а потому хочет оградить себя от этого всеми путями. Инсайдер утверждает, что и на дне рождении экс-супруга Ким Кардашьян она появилась лишь в качестве подруги.

По информации РИА ФАН, на нашумевший праздник, помимо модели, прибыли 50 человек. Приятель Ирины Шейк отметил, что ей нравится не состоять в отношениях и отдавать все свое свободное время дочери. "Она счастлива быть одинокой", – заявил он.

