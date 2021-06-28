"Канье рассердится": прогулявшейся без белья Шейк напомнили про целомудрие

Ирина Шейк опубликовала в личном блоге провокационный снимок без белья.

Знаменитость приняла участие в новой фотосессии на пляже. Манекенщица предстала перед публикой в одних желтых трусах и босоножках в тон. Ирина Шейк сидит на корточках, прикрыв грудь руками, и томно смотрит в кадр.

Подписчики неоднозначно восприняли новый снимок с моделью. Некоторые рассыпались в комплиментах идеальной фигуре, а другие напомнили звезде о ее новом бойфренде, которому подобные оголения могут не понравиться. Вероятно, поклонники считают, что с появлением Канье Уэста Ирина Шейк должна вести себя более целомудренно.

"Канье рассердится (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А где Канье?", "Кэньи Вэст где-то рядом там кайфует", "Канье с другой женщиной", "Проснитесь, мистер Уэст", "Какая ты красотка!", "Горячо!", "Невероятная", "Королева Ира", "Мой эталон красоты", – написали в комментариях.

Напомним, слухи о романе Ирины Шейк с бывшем мужем Ким Кардашьян появились несколько недель назад. Пару стали часто видеть вместе, а инсайдеры поговаривают, что Канье Уэст даже отметил свой день рождения в компании модели. Звезды пока никак не комментируют эту информацию.