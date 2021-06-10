Кардашьян одобряет: стали известны подробности романа Ирины Шейк и Канье Уэста

Слухи о романе модели Ирины Шейк и рэпера Канье Уэста в очередной раз получили подтверждение.

Уже несколько недель пользователи Сети гадают, можно ли верить в то, что между российской моделью и американским рэпером действительно что-то есть. Многие были уверены, что пару связывают лишь деловые отношения. Канье Уэст все еще находится в процессе развода с Ким Кардашьян. Сама Ирина Шейк еще два года назад развелась с известным актером Брэдли Купером.

Сегодня стало известно, что модель и музыкант – больше, чем друзья. Пара вместе уже несколько месяцев. За это время они ни разу не попадали вместе на фото папарацци, но источники в разных изданиях утверждают, что роман все же есть. Кстати, Ким Кардашьян осведомлена о новых отношениях своего бывшего и ничего не имеет против. Ким с уважением относится к Ирине и считает, что та очень достойно вела себя после своего развода с Брэдли. Кардашьян точно не хотела бы, чтобы ее экс-супруг сблизился с кем-то, кто сообщает все подробности своей личной жизни прессе.

Ранее Шейк и Уэст несколько раз работали вместе. При этом рэпер всегда считал модель очень красивой, и теперь они решились попробовать, что у них может получиться – об этом сообщил портал "Spletnik" со ссылкой на источники в американских изданиях.

Накануне "Дни.ру" сообщали, что Канье Уэст отметил свой 44-ый день рождения в компании Ирины Шейк, и вели они себя при это совсем не как бизнес-партнеры.