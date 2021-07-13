Солист популярной рок-группы "План Дельта" скончался от ковида

Утром во вторник стало известно, что фронтмен известной красноярской рок-группы "План Дельта" Егор Пожидаев скончался от последствий коронавирусной инфекции. Музыканту было всего 43 года.

Сообщается, что артист попал в больницу с ковидом в конце июня. Болезнь певца протекала тяжело, он был подключен к аппарату ИВЛ. Несколько дней назад Егору Пожидаеву стало лучше, его даже перевели в обычную палату. Однако утром 13 июля музыкант скончался.