"Добивался любви как мог": Гаркалин откровенно об интимном признании Меньшова

В 90-х Валерий Гаркалин играл в кинокартине Владимира Меньшова "Ширли-мырли". Актер был убежден, что режиссер просто относится к нему предвзято.

Валерий Борисович рассказал, что сниматься его позвал вовсе не сам мэтр, а его ассистент, что уже было достаточно показательным для него. Позднее он осознал, что Владимир Валентинович наблюдает за ним, и на его лице нередко проявляется сожаление. Он не мог отделаться от мыслей о нелюбви легенды. Его невероятно беспокоили их отношения, он хотел признания.

В какой-то момент подвешенное состояние стало просто невыносимым. "Добивался любви как мог", – признался артист. Он отметил, что однажды пил чай с Инной Чуриковой и поделился с ней переживаниями. Тогда звезда ответила ему, что стоит пойти и признаться Владимиру Меньшову в любви прямо. "Как мужчина мужчине", – вспомнил Валерий Гаркалин.

Долго медлить актер не стал. Он громко крикнул режиссеру, что тот не любит его. Ответ оказался быстрым и крайне неожиданным. Великий Владимир Валентинович вдруг решил подыграть актеру. Он упал на колени и пополз к нему. "Я тебя люблю! Как доказать любовь?" – кричал он.

Сцена с Владимиром Меньшовым навсегда осталась в памяти Валерия Гаркалина. Он подчеркнул, что позднее режиссер говорил ему, что был уверен: актер сошел с ума от переутомления. В кинокартине он исполнил сразу несколько непростых ролей.

