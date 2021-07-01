Боярская заговорила о расставании с мужем: Пять месяцев

Елизавета Боярская в личном блоге рассказала о разлуке с супругом Максимом Матвеевым.

Как оказалось, последние несколько месяцев семья была не вместе из-за съемок. Артист был в командировке из-за работы над новым сезоном сериала "Триггер".

По словам Елизаветы Боярской, расставание с супругом далось ей непросто, однако она все-таки дождалась любимого. "Пять месяцев, между прочим (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала актриса.

Звезда опубликовала совместное "домашнее" селфи с Максимом Матвеевым. Пара стоит, тесно прижавшись друг к другу, и с улыбкой смотрит в кадр. Поклонники с восторгом приняли радостную новость о воссоединении супругов. Многие отметили, что Елизавете Боярской повезло с мужем.

"Как говорил мой папочка" Ждите, когда имеете кого ждать!", "Пять месяцев?! Я бы обалдел от такого срока... Какое мужество! Респект!", "Вот это да! Серьезный срок", "Как же вы похожи друг на друга! Действительно две половинки", "Замечательная пара, вы чудесные", "Красивые какие", "Тяжела жизнь актеров! Берегите друг друга! И любите!" – написали в комментариях.

Напомним, недавно Елизавета Боярская напугала поклонником своим видом. Актриса приняла неудачную позу, из-за чего многим показалось, что она чересчур похудела. Впрочем, звезда никогда не страдала от лишнего веса. По словам артистки, для поддержания формы она просто соблюдает режим питания, а по утрам делает зарядку.