Появившаяся в странном виде Бритни Спирс напугала народ: Интересно, она вообще жива?

В личном блоге артистка выложила фотографии, на которых запечатлено, как она танцует, облачившись в комбинезон со змеиным принтом. На смазанных кадрах певица извивается, выделывая необычные движения руками и ногами.
В посте Бритни Спирс рассказала, что как-то раз ей пришлось выступать на сцене с настоящей змеей. Затем, по словам артистки, спустя двадцать лет она сама и превратилась в рептилию. "Будьте осторожны и берегитесь!" – заявила звезда.
Правда, поклонников насторожило странное послание Бритни Спирс. Они уже не первый месяц пытаются понять, все ли действительно хорошо с артисткой, которая то и дело публикует сомнительные видео и фото.
"Интересно, она вообще жива?", "С тобой все ок?", "Это знак?", "Это писала не Бритни!", "С тобой точно все в порядке?", "Надеюсь, кто-нибудь избавится от змей вокруг тебя", "Бритни бы так не написала", – отметили в комментариях.
Напомним, Бритни Спирс находится под опекой отца. Звезда не может самостоятельно распоряжаться имуществом и даже принимать решение о замужестве. По словам родителя, у артистки тяжелое заболевание – деменция. Активистка Меган Рэдфорд, которая борется за свободу Бритни Спирс, считает, что у звезды нулевых нет никаких проблем со здоровьем. По мнению защитницы, отец артистки просто мошенник.
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