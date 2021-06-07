"Должны были там как минимум убить": Крутого в тайне от жены обкололи в марихуановом вертепе

66-летний пианист, композитор и продюсер Игорь Крутой недавно удивил поклонников смелым поступком – взял и набил модную сейчас у молодежи татуху. Что сподвигло его сделать наколку и где искал мастера, маэстро рассказал за кулисами юбилейной церемонии "Шансон года", на которой стал лауреатом.

"Прошлась по коже иголка-иголочка, как по душе потопталась судьба, тех пор осталась наколка-наколочка, и я забыл бы, да только нельзя", – спел когда-то Михаил Шуфутинский. Эта композиция вспомнилась в связи с последними событиями в жизни Игоря Крутого...



"Сделать татуировку меня сподвигла любимая дочь, – улыбается Игорь Яковлевич. – У меня на среднем пальце выбиты ее число, месяц и год рождения (18 июля 2003 года – Прим. ред.), а у нее на том же пальце – моя дата (29 июля 1954 года – Прим. ред.). Причем это была ее идея – она сказала, что, мол, уже обо всем договорились, едем, но мама ничего не знает".

Эта татуировка стала первой на крутом теле Крутого. Но набивали ее в странном месте. "Дочь завезла в такой район, где, как минимум, нас должны были убить, – вспоминает маэстро. – В каком-то офисе там так пахло марихуаной, что хоть топор вешай. Моя чистая Саша привела меня в это место!"

Супруга Ольга увидела свежий рисунок на пальце композитора не сразу. "Когда дня через три-четыре она заметила, то мы свое получили! – признался Крутой. – Но сама она сама делать татушку вслед за нами не планирует, да и я на этой, пожалуй, остановлюсь".

Дочерью Крутого, кстати, всегда восхищалась Алла Пугачева. "Она ее помнит еще с детства, – пояснил Крутой. – Помню были с дочерью на каком-то юбилее, а Алла мне говорит: "Я не могу от Сашки глаз оторвать!" А в этом году с дочкой пойдем на юбилей к Максиму Галкину (18 июня юмористу стукнет 45 лет – Прим. ред.), нас уже пригласили. Правда, о подарке пока не думал – еще неделя есть"