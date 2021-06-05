"В кабаке работает": директор Шатунова осадил зарвавшуюся Вайкуле

Представитель Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов ответил на обидные слова Лаймы Вайкуле в адрес артиста.

Ранее 67-летняя латышская исполнительница стала гостьей ютуб-шоу "Музыкалити", где нелестно высказалась о творчестве музыкальной группы "Ласковый май". Один из главных хитов группы певица смело назвала "песней для дебилов", чем очень удивила ведущего Максима Галкина. Теперь на провокационные заявления Лаймы Вайкуле решил ответить директор Юрия Шатунова.

Аркадий Кудряшов тоже не стал стесняться в выражениях. Мужчина язвительно заметил, что нельзя комментировать слова женщины, которая работает в кабаке. Тем не менее, от комментария он не удержался. Кудряшов предположил, что народная артистка Латвии просто устала петь композицию "Ласкового мая" по заказу посетителей. Представитель Шатунова добавил, что у артистки вообще не стоило брать интервью, так как она использовала этот повод, чтобы заставить людей вспомнить о себе. Своим категоричным мнением относительно слов Вайкуле директор коллектива поделился с "Газетой.ru".

Не согласился с Лаймой и другой ее коллега – Михаил Шуфутинский. Артист отметил, что на хите "Белые розы" выросло целое поколение, поэтому песня заслуживает внимания. При этом вкус Вайкуле исполнитель все же считает безупречным.

Напомним, что ранее на шоу "Музыкалити" произошел громкий конфликт между Ларисой Долиной и Валей Карнавал. Теперь же большой резонанс в обществе вызвал выпуск шоу с Лаймой Вайкуле.