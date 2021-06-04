"Выплескивает гнев и грустит": раскрыта причина развода Ким Кардашьян и Канье Уэста

В начале года появились слухи о разводе одной из самых обсуждаемых пар мира. Однако возлюбленные молчали до последнего.

Накануне вышел новый выпуск шоу "Семейство Кардашьян". Его главной темой стали отношения между мужем и женой. Ким Кардашьян проводила время с родными на озере Тахо. Все началось с того, что она пришла в ярость из-за печенья, оставленного на столе. Модель боялась поправиться, а потому не хотела даже видеть сладкое и мучное. После она ушла в свою комнату.

Хлое Кардашьян объяснила, что сестра активно боролась за свои отношения, а это оказалось крайне непростой задачей. "Выплескивает гнев и грустит", – рассказала она. По словам родственницы, звезда просто сорвалась из-за перенапряжения. С печеньем ее гнев не был связан.

Позднее Ким Кардашьян все же вернулась и рассказала сестре, что сейчас они с Канье Уэстом больше не враждуют, несмотря на громкую ссору перед поездкой. Однако терпеть все происходящее она больше не в силах. Она устала жить жизнью мужа.

Оказалось, что основная причина разногласий кроется в том, что Ким устала везде ездить за мужем, чтобы вместе растить детей. По мнению знаменитости, рэперу нужна женщина, которая сможет постоянно следовать за ним, восхищаться им и поддерживать во всем. Она считает возлюбленного прекрасным отцом, но они совсем не подходят друг другу.

