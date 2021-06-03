Прибавила лет 10: Валерия резко постарела

Накануне Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин стали гостями шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале". Увидев экстравагантно одетую артистку, Иван Ургант заявил, что ее внешний вид не соответствует образу бабушки, которой она недавно стала, и решил принарядить певицу Валерию.
В результате переодеваний артистка предстала перед зрителями в очень забавном виде: Валерия надела цветастый халат и вязаный жилет, повязала голову платком и дополнила образ большими очками. Этот наряд сильно состарил 53-летнюю знаменитость, которая славится безупречным внешним видом. Иосиф Пригожин не стал отставать и тоже переоделся под стать супруге.
Иван Ургант предложил новоявленным бабушке и дедушке сыграть в игру, согласно правилам которой звезды должны были надеть наушники и по губам ведущего пытаться угадать сказанные им слова. Ряженые пенсионеры, которые, к тому же, еще ничего не слышат, очень повеселили зрителей. А после эфира Валерия опубликовала короткое видео с собой в образе бабушки в своем инстаграм-аккаунте и вызвала бурную реакцию поклонников.
Ранее "Дни.ру" писали, что наряд, в котором певица Валерия изначально пришла на Первый канал оказался не менее забавным и тоже вызвал множество комментариев пользователей соцсетей.
Популярные темы форума
Где работает Анфиса и кем?
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Не могу начать новые отношения
Дети и половые органы на улице
Йога
Верую в всевышнего
Кого выберет Тимати в Холостяке?
Отдых в России это дно
Непереносимость лактозы
Питьевая вода из колодца/скважины