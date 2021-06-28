Бывший муж в шоке от признания недееспособной Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс уже давно не та, которой все ее знают. Она официально признана недееспособной и находится под опекунством.

Бывший супруг 39-летней американской певицы Бритни Спирс танцор Кевин Федерлайн выступил с заявлением после суда, на котором звезда сделала сенсационное заявление.

Певица шокировала всех словами о том, что ее отец полностью ее контролирует, не дает ей иметь полноценную семью и отношения с мужчиной. Он даже против ее воли настоял на установки ей внутриматочной спирали в качестве противозачаточных мер. Также Спирс не могла много лет распоряжаться собственными деньгами и делать большие покупки.

43-летний Кевин прокомментировал опекунство над ней ее отцом и ограничения, которые на нее наложили. Он считает, что главное в сложившейся ситуации – жизнь их с Бритни детей. И если она будет счастлива и сможет заботиться о них также без отцовского опекунства, то это было бы прекрасно.

Адвокат бывшего мужа Бритни Спирс заявил, что Кевин держится подальше от процедуры опекунства и просто наблюдает за всем со стороны, стараясь не принимать в этом участия. При этом муж Бритни Спирс не видит, что она счастлива. Он уверен, что звезда находится под давлением.

Напомним, у Бритни Спирс и Кевина Федерлайна два ребенка – 15-летний и 14-летний сыновья. Пара была жената с 2004 по 2007 год.