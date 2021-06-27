Насильно вкололи: 84-летнюю Немоляеву заставили прививаться

Звезда советского кино Светлана Немоляева вакцинировалась от ковида. Это решение за женщину принял сын.

Артистка Светлана Немоляева продолжает выступать на сцене, несмотря на преклонный возраст. Пока устрашенные россияне стремились сделать прививку от ковида, звезда прекрасно себя чувствовала и без нее. Вопрос о вакцинации она постоянно откладывала, играя в спектаклях и гастролируя в обычном режиме. Однако сыну артистки Александру Лазареву-младшему это очень не понравилось. В определенный момент он решительно настоял на том, чтобы Светлана Немоляева сделала укол и добился своего.

Актрисе ничего не оставалось, кроме как послушаться близкого родственника и привиться вопреки своим планам. "Мама, завтра ты идешь, и точка!" — объявил мужчина, поставив Светлану Немоляеву перед фактом. К счастью, осложнений от вакцины у звезды не было. Актриса заявила, что пережила укол легко.

Напомним, Владимир Кузьмин и Александр Буйнов загремели в больницу с подтвержденным ковидом после того, как сделали прививки. Исполнителя хита "Сибирские морозы" выписали неделю назад, сейчас артист наслаждается домашним уютом с женой и прогулками на улице. Александр Буйнов тоже справился с болезнью и полон сил. На днях он покинул госпиталь и бодро вышел на красную дорожку музыкального фестиваля "Жара" в модном костюме.