Насильно вкололи: 84-летнюю Немоляеву заставили прививаться

Артистка Светлана Немоляева продолжает выступать на сцене, несмотря на преклонный возраст. Пока устрашенные россияне стремились сделать прививку от ковида, звезда прекрасно себя чувствовала и без нее. Вопрос о вакцинации она постоянно откладывала, играя в спектаклях и гастролируя в обычном режиме. Однако сыну артистки Александру Лазареву-младшему это очень не понравилось. В определенный момент он решительно настоял на том, чтобы Светлана Немоляева сделала укол и добился своего.
Актрисе ничего не оставалось, кроме как послушаться близкого родственника и привиться вопреки своим планам. "Мама, завтра ты идешь, и точка!" — объявил мужчина, поставив Светлану Немоляеву перед фактом. К счастью, осложнений от вакцины у звезды не было. Актриса заявила, что пережила укол легко.
Напомним, Владимир Кузьмин и Александр Буйнов загремели в больницу с подтвержденным ковидом после того, как сделали прививки. Исполнителя хита "Сибирские морозы" выписали неделю назад, сейчас артист наслаждается домашним уютом с женой и прогулками на улице. Александр Буйнов тоже справился с болезнью и полон сил. На днях он покинул госпиталь и бодро вышел на красную дорожку музыкального фестиваля "Жара" в модном костюме.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к любовницам?
Мне 34 ,а я все еще одинока
Подскажите проверенную гадалку?1
Отношения
Что делать?
Даня Милохин
АНИ ЛРАК КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ