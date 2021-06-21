Информацию о болезни Кузьмина скрывают от его родного брата

Несколько дней назад артиста госпитализировали в больницу с высокой температурой, а впоследствии с коронавирусной инфекцией. Примечательно, что доктора уверили пациента в том, что заболевание будет протекать без осложнений, так как он сделал прививку.
Сперва Александр получал сведения о состоянии брата через племянника. По его словам, Владимир Кузьмин позитивно настроен: он продолжает играть на музыкальных инструментах и в целом чувствует себя хорошо, несмотря на 30% поражения легких.
Однако после врачи перестали комментировать состояние Владимира Кузьмина и говорить с его братом, отчего он пребывает в шоке. При этом Александр надеется, что родственник справится с недугом и в скором времени покинет стены больницы.
"У меня нет никакого дурного предчувствия по поводу Володи. Думаю, все будет хорошо. Наверное, это просто очередное испытание...", – отметил Александр.
Напомним, что в настоящее время многие звезды российской эстрады болеют коронавирусом. Например, Александр Буйнов также был госпитализирован в клинику. Вокалист признался, что последнее время пренебрегал средствами индивидуальной защиты. В результате случился отит, а после болезнь поразила органы дыхания. Врачи диагностировали Буйнов коронавирусную инфекцию и немедленно отправили в специализированную больницу.
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