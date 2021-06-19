Лежащий на больничной койке Буйнов обратился к жене

Артист Александр Буйнов посвятил трогательные слова избраннице.

Неделю назад вокалист Александр Буйнов и его супруга Алена Буйнова загремели в больницу. У четы обнаружили коронавирусную инфекцию. Знаменитость и его избранница все еще находятся в госпитале.

Лежа на больничной койке, Буйнов обратился к супруге через микроблог. Как оказалось, у жены Александра сегодня, 19 июня, день рождения. Артист публично поздравил избранницу, которая с ним на пару оказалась под присмотром медиков.

Александр Буйнов рассказал также, что ровно год назад у его жены был юбилей. Алена не хотела его праздновать, так как ситуация с коронавирусной инфекцией оставляла желать лучшего. По словам вокалиста, тогда родные и друзья "взбунтовались" и устроили тайную вечеринку. Праздник получился замечательным. Александр и Алена до сих пор с теплотой вспоминают это торжество.

В личном инстаграм-аккаунте Буйнов опубликовал видео с той встречи. В кадре официанты выносят торт со свечками, а гости хором поют: "С днем рождения, Алена! С днем рождения тебя!".

Вокалист признался, что надеется на скорое выздоровление супруги. В ближайшее время Буйнов собирается поправиться и сам. Артист, несмотря на ковид, не теряет присутствия духа. Алена и Александр не в первый раз сталкиваются с трудностями.

"С днем рождения, любимая! Прорвемся! Не впервой!" – отметил Александр Буйнов.