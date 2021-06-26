"Не могу себе позволить": Оголивший брюхо Киркоров взъелся на россиян

Филипп Киркоров накинулся на россиян с обвинениями. Располневший артист сравнил себя с Леонардо Ди Каприо.

Недавний отдых Филиппа Киркорова в ОАЭ привел к удручающим последствиям. Дело в том, что поп-король так сильно расслабился на отдыхе, что не заметил ухищренных папарацци, которые запечатлели его на пляже. "Честные" фото певца в плавках разлетелись по Сети и подверглись жесткой критике. Исполнителя хита "Я за тебя умру" разнесли и за дряхлое тело, и за дряблый живот. Филипп Киркоров решил ответить недовольным его фигурой россиянам.

По словам артиста, на отдыхе он себя чувствует не звездной персоной, а обычным человеком, который имеет право расслабиться в свое удовольствие. Но поведение папарацци и распространителей неудачных фото он считает бессовестными, так как эти люди не дают ему в полной мере наслаждаться отпуском. "Из-за этого я не могу позволить себе то, что может себе позволить любой человек: отдохнуть на пляже, на море так, как я хочу – в шортиках, с пузиком", — выразился вокалист.

Филипп Киркоров нисколько не комплексует по поводу лишнего веса. Звездный мужчина сравнил себя с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лопес, так как этих знаменитостей тоже снимали на пляже без прикрас. Поп-король признался, что из-за любопытных глаз предпочитает отдыхать на своей вилле в Греции, где собираются его друзья и коллеги.