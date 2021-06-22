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Шоу-бизнес
"Меня увели из семьи": изуродованная болезнью экс-супруга Аршавина раскрыла детали личной жизни

"Меня увели из семьи": изуродованная болезнью экс-супруга Аршавина раскрыла детали личной жизни

Алиса Казьмина поделилась воспоминаниями о жизни с Андреем Аршавиным. Журналистка не считает себя разлучницей.
прочитано 511 раз

Бывшая модель продолжает бороться с тяжелым аутоиммунным заболеванием. Недуг изуродовал лицо светской львицы, практически лишив носа. В ютуб-шоу "Лучше — правду с Суреном Каграмановым" Алиса Казьмина призналась, что в свое время футболист практически увел ее из семьи.

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

В начале романа со спортсменом журналистка и представить себе не могла, чем окончится их история любви. Алиса Казьмина заявила, что была счастлива до встречи с Андреем Аршавиным. Она не собиралась менять личную жизнь и изменять мужу. Но футболист был настойчив и завоевал сердце брюнетки.

Спортсмен тогда ушел от Юлии Барановской. Казьмина подчеркнула, что не считает себя разлучницей. "Думала, меня увели из семьи", – заявила Алиса.

Казьмина отметила, что у них все было прекрасно: футболист ее безумно любил и относился к избраннице очень серьезно. Андрей Аршавин снял им квартиру и наладил быт. Примечательно, что у Алисы Казьминой тогда было уже двое детей.

Напомним, сейчас Андрей Аршавин не видится с их общей дочерью. Более того, спортсмен забрал у экс-супруги машину и выдворил из коттеджа в элитном поселке в Санкт-Петербурге.

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Андрей Аршавин. Фото: Alexander Kulebyakin/globallookpress.com
Автор: 22 июня 2021, 22:01 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальные фото предполагаемой любовницы Андрея Аршавина

комментарии

Ответить:

Гость778530
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Конечно.все .что произошло с Алисой-случилось только на нервной почве Аршавин.поменяв место работы.уехал и начал сразу ей измеять Помню,его показывали в баре с какойто моделью коротконогой ,блондинкой ---она сидит у него на коленях и обнимает его Конечно,это было для нее не для слабонервных и пошло и поехало-нервы,слезы,ссоры и тд и тп и организм не выдержал такого прессинга Виноват только Андрей --не знаю.что унего за душа,но бросил трех детей женился на другой снова ребенок-снова влюбился и разошелся и снова нервы и страдания --он во всем виноват и только он Алиса,ты поправишся
Гость777093
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Гость777093
Зачем же так говорить : Меня увели… вооруженные люди уводили? Не такая она наивная и простая, сама прицепилась к нему и ушла от мужа с двумя детьми . Была счастлива в семье? Так не надо было уходить к человеку, который был св
был связан семьей и детьми. И не надо никого винить. Виновата сама. А здоровье пусть поправляется, конечно.
Гость777093
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Зачем же так говорить : Меня увели… вооруженные люди уводили? Не такая она наивная и простая, сама прицепилась к нему и ушла от мужа с двумя детьми . Была счастлива в семье? Так не надо было уходить к человеку, который был св
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