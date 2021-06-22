"Меня увели из семьи": изуродованная болезнью экс-супруга Аршавина раскрыла детали личной жизни

Алиса Казьмина поделилась воспоминаниями о жизни с Андреем Аршавиным. Журналистка не считает себя разлучницей.



Бывшая модель продолжает бороться с тяжелым аутоиммунным заболеванием. Недуг изуродовал лицо светской львицы, практически лишив носа. В ютуб-шоу "Лучше — правду с Суреном Каграмановым" Алиса Казьмина призналась, что в свое время футболист практически увел ее из семьи.

В начале романа со спортсменом журналистка и представить себе не могла, чем окончится их история любви. Алиса Казьмина заявила, что была счастлива до встречи с Андреем Аршавиным. Она не собиралась менять личную жизнь и изменять мужу. Но футболист был настойчив и завоевал сердце брюнетки.

Спортсмен тогда ушел от Юлии Барановской. Казьмина подчеркнула, что не считает себя разлучницей. "Думала, меня увели из семьи", – заявила Алиса.

Казьмина отметила, что у них все было прекрасно: футболист ее безумно любил и относился к избраннице очень серьезно. Андрей Аршавин снял им квартиру и наладил быт. Примечательно, что у Алисы Казьминой тогда было уже двое детей.

Напомним, сейчас Андрей Аршавин не видится с их общей дочерью. Более того, спортсмен забрал у экс-супруги машину и выдворил из коттеджа в элитном поселке в Санкт-Петербурге.