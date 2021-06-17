"Перейдут к принудительному выселению": тяжелобольная экс-супруга Аршавина осталась без крова

Конфликт бывшей супруги спортсмена и его матери вспыхнул с новой силой. Теперь Алиса Казьмина проиграла суд и обязана покинуть особняк, в котором проживает с тремя детьми.

Большой загородный дом уже достаточно давно официально принадлежит родительнице Андрея Аршавина. Однако после развода бывшая супруга осталась там вместе с детьми футболиста. Татьяну Ивановну такое положение дел не устроило, и она попросила диву съехать. Та отказалась, после чего последовало судебное разбирательство.

Тяжелая болезнь и отсутствие собственности не спасли Алису Казьмину от выселения. Суд поддержал семью спортсмена, а на днях отклонил и апелляционную жалобу модели. Теперь бывшая жена футболиста и ее наследники не могут жить в коттедже и обязаны покинуть его.

Адвокат матери Андрея Аршавина прокомментировал ситуацию. Он объяснил, что с момента оглашения решение суда уже вступило в силу. Через несколько недель дело поступит в Приморский суд, где можно будет обжаловать акт. Однако Татьяна Ивановна имеет полное право потребовать лист, который передадут судебным приставам. Тогда Алисе Казьминой сперва дадут время на то, чтобы она съехала. Если этого не случится, они "перейдут к принудительному выселению".

По мнению юриста, бывшая жена спортсмена еще может отвоевать свое место в доме. Пока она может, например, подать кассацию или попросить об отсрочке решения. Однако состояние Алисы уже давно вызывает беспокойство у всех поклонников. Накануне она заявила, что устала и больше не может бороться ни за жизнь, ни за дом.

