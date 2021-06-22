"Боюсь подвести": онкобольная Крючкова откровенно об усталости и одиночестве

Сегодня актрисе исполнился 71 год. День рождения она отмечает во МХАТе имени Горького.

Свой праздник Светлана Крючкова проведет на сцене. Она играет сразу несколько ролей в спектакле "Игрок". Однако звезда отечественного кинематографа не скрывает, что ее состояние не совсем стабильно, из-за чего нередко приходится менять планы. "Сегодня хорошо, завтра нет", – рассказала она.

Уже много лет артистка борется с онкологией. Сейчас страшная болезнь находится в стадии ремиссии, но постоянные осмотры утомляют Светлану Николаевну. Из-за недуга она уже не рискует браться за крупные проекты и соглашаться на долгосрочное сотрудничество. "Я боюсь подвести", – призналась знаменитость.

Еще в 2014 году Светлана Крючкова развелась с третьим супругом. Она сама стала инициатором разрыва отношений, так как устала от них. Актриса рассказала, что совершенно не страдает от одиночества, а главной целью жизни сейчас считает своих наследников. Она стала матерью достаточно поздно и теперь мечтает лишь об одном: увидеть внуков от младшего сына.

Не впадать в уныние ей помогают именно близкие. Иногда даже у сильной Светланы Николаевны опускаются руки, ей хочется все бросить. Однако в эти моменты актриса вспоминает, что ее родным нужна ее поддержка, и это заставляет ее не падать духом.

