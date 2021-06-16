Впервые за 40 лет: тяжелобольная Крючкова выйдет на сцену столичного театра

Светлана Крючкова живет в Санкт-Петербурге. Уже более 40 лет она не выступала в столичных театрах, поэтому событие произвело настоящий фурор. Известно, что в программе турне указаны сразу несколько постановок. Спектакль "Игрок" пройдет 23 и 24 июня, а "Жизнь впереди" 26 и 27 числа во МХАТе им. Горького. Организатором поездки стал Благотворительный фонд Олега Ефремова.
Отметим, именно при Олеге Ефремове артистка появилась во МХАТе. Нынешний художественный руководитель театра отметил, что счастлив представить на легендарной сцене постановки с участием звезды. Его крайне впечатляет то, с каким теплом Светлана Николаевна отзывается о великих артистах театра. Также он намерен развивать отношения с Санкт-Петербургом, потому что традиционно они были крайне близкими.
Спектакль "Игрок" был поставлен к 40-летию творческой деятельности Светланы Крючковой в Большом драматическом театре. Режиссер Роман Мархолиа так интерпретировал роман Федора Достоевского. Актриса же в постановке играет сразу несколько ролей: от репортера и крупье до властной Антониды Тарасевичевой.
Постановка буквально соткана из невероятного количества хореографических номеров и самой разной музыки. Здесь можно услышать все, начиная от Джанни Феррио до Rammstein. Поклонники с нетерпением ждут кумира, а билетов на спектакли с каждым днем становится все меньше.
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