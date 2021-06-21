"На мужика похожа": изменившую внешность Вайкуле перестали узнавать

Лайма Вайкуле в личном блоге поделилась снимком в непривычном образе.

Артистка долгие годы не изменяет себе и ходит с волосами цвета блонд. Многие уверены, что светлые волосы звезде идут значительно больше других оттенков. Однако, судя по всему, певица не боится экспериментировать.

В своем блоге Лайма Вайкуле поделилась снимком, на котором предстала с короткой стрижкой и черными волосами. Образ артистки дополнил цветастый платок, который она повязала на голову, и солнцезащитные очки.

Мнение поклонников относительно нового образа Лаймы Вайкуле разделилось. Некоторые отметили, что артистке хорошо с любым цветом волос. Однако многие уверены, что теперь звезда непохожа на себя – ее просто перестали узнавать. Также некоторые подчеркнули, что черный цвет прибавил 67-летней певице возраста.

"На мужика похожа! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не узнать", "Как будто не Лайма", "Классно... Но грубо", "Лайма это не Ваш образ", "Надеюсь, это парик", "Я думала Агузарова", "Красивая, но не Лайма", "Сложно даже узнать", "Джина Лолобриджида", "Этот образ прибавил возраста", "Узнать невозможно, просто какая то голливудская актриса 60 годов, образ прекрасный но не узнаваемый", – написали в комментариях.