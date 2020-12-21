"Я очень об этом жалею": престарелая Мирошниченко расплачивается за грехи молодости

78-летняя Ирина Мирошниченко пожаловалась на невыносимое одиночество. Народная артистка РСФСР призналась, что сделала в жизни роковые ошибки.

Прославленная актриса поделилась переживаниями. Ирина Мирошниченко отметила, что признается, что из-за этого ей часто бывает грустно.

Всю жизнь кинозвезда стремилась к независимости, но теперь ей даже некому излить душу, а в трудную минуту не на кого положиться. Знаменитость трижды была замужем, но детей так и не родила. Последний супруг артистки Игорь Васильев умер еще в 2007 году.

Сознательный отказ от наследников Ирина Мирошниченко сейчас считает ошибкой молодости. Артистка видит причину своего одиночества в своем характере. Звезда рассказала, что ни раз была беременна, но делала аборты ради работы. Актриса была востребованной и хотела всю себя посвящать профессии.

Несмотря на почтенный возраст, Ирина Мирошниченко продолжает вести активный образ жизни. Она служит в Московском художественном театре, с которым ее связывают более 50 лет, а также посещает разнообразные светские мероприятия. Кроме того, артистка принимает участие в съемках многочисленных телевизионных ток-шоу, где является завсегдатаем и выступает как эксперт по самым разным темам.

Однако, по мнению знаменитости, все это – мишура, призванная как-то компенсировать боль от пустоты в душе. В трудные моменты, когда опускаются руки, Ирине Мирошниченко помогает вера. В ней она нашла утешение.

Напомним, в 1980 году Ирина Мирошниченко попала в страшную аварию и едва не лишилась возможности ходить. После был сложный и долгий период реабилитации, который заставил ее задуматься, что, возможно, это расплата за грехи. Звезда нашла спасение в религии, она крестилась и тем самым изменила жизнь к лучшему.

