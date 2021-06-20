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Шоу-бизнес
"Еще раз прости": Разин молит Кудрявцеву сжалиться после иска за клевету

"Еще раз прости": Разин молит Кудрявцеву сжалиться после иска за клевету

Лера Кудрявцева не прошла мимо дерзких высказываний Андрея Разина и подала на него в суд.
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Некогда директор группы "Ласковый май" публично оклеветал телеведущую Леру Кудрявцеву. Андрей Разин утверждает, что она перешла дорогу многим известным артистам, в том числе и участнику культовой группы Сергею Ленюку. В начале 90-х Кудрявцева состояла с ним в браке. Разин рассказал, что их семейную жизнь сложно было назвать счастливой, а также уверил, что выложит в социальные сети компромат на звезду.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

В свойственной манере Лера Кудрявцева резко ответила на такие заявления. Телеведущая подала судебный иск на Андрея Разина и обвинила его во лжи и порче чести и репутации.

В результате создатель "Ласкового мая" стал выпрашивать у звезды прощения. Публичные извинения Разин опубликовал на странице в социальных сетях. Андрей отметил, что ему неважно решение суда, он лишь искренне хотел извиниться за свою дерзость и грубость. Также он заявил, что Кудрявцева была частью группы, ее там воспитывали и готовили к большой карьере. Но в силу возраста и жизненных обстоятельств общение с Лерой давалось тяжело.

"Еще раз прости, если я принес тебе какие-то обиды. Ну, а как суд напишет, так и сделаем", – признался Разин.

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Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Напомним, что недавно Лера Кудрявцева показала общественности своего внука Льва. Он родился, когда телеведущая была беременна дочкой Марией. По словам звезды, она не комплексует из-за возраста и не считает себя типичной российской бабушкой.

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Лера Кудрявцева. Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com
20 июня 2021, 12:47 Источник: Инстаграм Андрея Разина ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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