"Еще раз прости": Разин молит Кудрявцеву сжалиться после иска за клевету

Некогда директор группы "Ласковый май" публично оклеветал телеведущую Леру Кудрявцеву. Андрей Разин утверждает, что она перешла дорогу многим известным артистам, в том числе и участнику культовой группы Сергею Ленюку. В начале 90-х Кудрявцева состояла с ним в браке. Разин рассказал, что их семейную жизнь сложно было назвать счастливой, а также уверил, что выложит в социальные сети компромат на звезду.
В свойственной манере Лера Кудрявцева резко ответила на такие заявления. Телеведущая подала судебный иск на Андрея Разина и обвинила его во лжи и порче чести и репутации.
В результате создатель "Ласкового мая" стал выпрашивать у звезды прощения. Публичные извинения Разин опубликовал на странице в социальных сетях. Андрей отметил, что ему неважно решение суда, он лишь искренне хотел извиниться за свою дерзость и грубость. Также он заявил, что Кудрявцева была частью группы, ее там воспитывали и готовили к большой карьере. Но в силу возраста и жизненных обстоятельств общение с Лерой давалось тяжело.
"Еще раз прости, если я принес тебе какие-то обиды. Ну, а как суд напишет, так и сделаем", – признался Разин.
Напомним, что недавно Лера Кудрявцева показала общественности своего внука Льва. Он родился, когда телеведущая была беременна дочкой Марией. По словам звезды, она не комплексует из-за возраста и не считает себя типичной российской бабушкой.
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