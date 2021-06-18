"Подтяни штаны!": Шейк опустилась до вульгарщины при своей дочери

Недавно в Сети заговорили о том, что российская супермодель Ирина Шейк крутит роман в США с бывшим мужем Ким Кардашьян, рэпером Канье Уэстом. На этот раз Шейк подкинула фанатам новый, не менее интересный повод для обсуждения.
Ирина Шейк прошлась по улицам Нью-Йорка в туго затянутом корсете и низко посаженных джинсах. Рядом с ней шла дочь Лея. Их успели заснять папарацци, снимки быстро разлетелись по информационным агентствам. Образ супермодели обсудило издание Daily Mail, читатели которого раскритиковали внешний вид звезды.
Многие читатели признали, что 35-летней матери не стоит так одеваться. Многие отметили, что Ирина Шейк стремиться привлечь к себе чрезмерное внимание. По мнению пользователей Сети, так можно одеваться только для похода в ночной клуб. Такой стиль назвали вульгарщиной.
"Ирина горячая, но о чем она думает, гуляя так по Нью-Йорку?"; "То, как она одевается при своей дочери, действительно шокирует"; "Выглядит ужасно, она уже не подросток"; "Подтяни штаны!" – написали комментаторы.
Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что у Ирины Шейк якобы роман с Канье Уэстом. Информация появилась и на его странице в "Инстаграм".
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