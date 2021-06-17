Раздвинувшую ноги перед камерой Борисову пристыдили за неудачную позу

Дана Борисова показала, как она отпраздновала свое 45-летие, а в ответ столкнулась с критикой.

Несколько дней назад знаменитая блондинка отметила юбилей. После праздника телеведущая поделилась с подписчиками серией фото и видео, на которых она запечатлена в нарядном платье, с цветами и подарками. Дана Борисова отметила, что фотографии не несут какой-то информационной нагрузки, просто ей захотелось поделиться приятными моментами с юбилея.

Тем не менее, внимательные подписчики все же разглядели в контенте Даны провокационный подтекст. На одном из кадров телеведущая сидит на диване с широко раздвинутыми ногами, что крайне не понравилось фолловерам. Один из пользователей отметил, что поза блондинки некрасива и фотографироваться так не стоило. Также кто-то из подписчиков заявил, что, судя по поведению телеведущей, свою собаку она любит гораздо больше, чем дочь – наследница звезды Полина и любимый питомец тоже попали на фото юбилярши.

Впрочем, многие другие фанаты оставили телеведущей искренние поздравления и комплименты, а также выразили надежду на то, что ситуация со здоровьем дочери звезды, наконец, наладилась. Напомним, девочку лишь недавно выписали из больницы после того, как она пыталась покалечить себя.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как проходили свидания Даны Борисовой с дочерью в психиатрическом центре.