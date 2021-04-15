"Жить осталось не так уж много": тяжелобольная Крючкова сделала шокирующее заявление

Онкобольная актриса Светлана Крючкова презентовала новую книгу и рассказала, что она хочет успеть сделать, пока еще жива.

Недавно в МХАТ им. Горького состоялась презентация новой книги Светланы Николаевны. Актриса не смогла лично приехать на мероприятие, так как недавно перенесла коронавирус и врачи рекомендовали ей остаться дома. Однако Светлана Крючкова приняла участие в презентации по видеосвязи и поделилась откровениями о своей жизни.

Демонстрируя новое автобиографическое издание, артистка объяснила, почему она стала писать книги. Женщина заявила, что жить ей осталось не так уж много, но она хочет еще успеть рассказать публике о прожитых годах. Крючкова устала слышать о себе искаженные факты, поэтому решила писать сама. Еще в 15 лет будущей артистке предрекли особенную судьбу, так оно и случилось. Пока у Светланы Александровны еще есть время, она хочет рассказать людям, как ей удалось выжить без всякой поддержки.

Многие думают, что отцом артистки был известный актер Николай Крючков, благодаря которому она и стала звездой, однако это ошибочное мнение. Будущая звезда родилась в бедной семье военнослужащего, но росла почти беспризорным ребенком. Всему хорошему в себе Крючкова обязана книгам.

Несколько лет назад у артистки диагностировали рак сразу в четвертой стадии – об этом рассказал "StarHit". С тех пор звезда "Большой перемены" перенесла несколько операций и даже оказывалась буквально на грани жизни и смерти. Сегодня Светлана Крючкова продолжает бороться с болезнью, верит в судьбу и надеется еще многое успеть.