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Шоу-бизнес
"Жить осталось не так уж много": тяжелобольная Крючкова сделала шокирующее заявление

"Жить осталось не так уж много": тяжелобольная Крючкова сделала шокирующее заявление

Онкобольная актриса Светлана Крючкова презентовала новую книгу и рассказала, что она хочет успеть сделать, пока еще жива.
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Недавно в МХАТ им. Горького состоялась презентация новой книги Светланы Николаевны. Актриса не смогла лично приехать на мероприятие, так как недавно перенесла коронавирус и врачи рекомендовали ей остаться дома. Однако Светлана Крючкова приняла участие в презентации по видеосвязи и поделилась откровениями о своей жизни.

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Демонстрируя новое автобиографическое издание, артистка объяснила, почему она стала писать книги. Женщина заявила, что жить ей осталось не так уж много, но она хочет еще успеть рассказать публике о прожитых годах. Крючкова устала слышать о себе искаженные факты, поэтому решила писать сама. Еще в 15 лет будущей артистке предрекли особенную судьбу, так оно и случилось. Пока у Светланы Александровны еще есть время, она хочет рассказать людям, как ей удалось выжить без всякой поддержки.

Многие думают, что отцом артистки был известный актер Николай Крючков, благодаря которому она и стала звездой, однако это ошибочное мнение. Будущая звезда родилась в бедной семье военнослужащего, но росла почти беспризорным ребенком. Всему хорошему в себе Крючкова обязана книгам.

Несколько лет назад у артистки диагностировали рак сразу в четвертой стадии – об этом рассказал "StarHit". С тех пор звезда "Большой перемены" перенесла несколько операций и даже оказывалась буквально на грани жизни и смерти. Сегодня Светлана Крючкова продолжает бороться с болезнью, верит в судьбу и надеется еще многое успеть.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2021, 10:59 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость696564
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Господи, помоги чудесной актрисе и женщине Светлане выздороветь— забери вместо неё подонков и фашистов типа Лукашенко &К
Вика
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Лапочка моя! Любимая актриса!!! Живи долго!!!
гость 657853
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ДАЙ БОЖЕНЬКА ВАМ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИЙ ЛЕТ ЖИЗНИ! ВЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ АКТРИСА- ПРЕКРАСНАЯ МАМА- ЛЮБИМАЯ БАБУШКА -ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК И КРАСИВАЯ СВЕТЛАЯ ЖЕНЩИНА!!
Гость696412
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Её СМИ несколько раз хоронили. Пока безрезультатно. Пожелаем им и их родственникам подобной "славы".
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