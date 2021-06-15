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Шоу-бизнес
"Печальный день": всплыли тревожные данные о новом разводе в королевской семье

"Печальный день": всплыли тревожные данные о новом разводе в королевской семье

Сын принцессы Анны Филиппс официально развелся со своей женой Отем. Накануне пара опубликовала заявление.
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В официальном сообщении говорится о том, что все главные аспекты были урегулированы. Высоким судом был подписан договор, определяющий последующие отношения пары, а также условия совместной опеки над дочерьми. Напомним, супруги были вместе более десяти лет. За это время у них родились двое девочек. Сейчас Саванне десять лет, а младшей Айле на год меньше.

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 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Поклонники королевской семьи крайне огорчены происходящим. Несмотря на то, что сообщение не стало новостью, они до последнего надеялись на то, что паре удастся сохранить отношения. Отметим, о разладе между мужем и женой стало известно еще год назад. Однако тогда никто не обратил внимание на конфликтную ситуацию, потому что в то время разразился скандал между Елизаветой II и принцем Гарри. Тогда он объявил о том, что намерен покинуть семью.

"Печальный день", – охарактеризовали событие в официальном сообщении. Однако имеются и приятные новости. Несмотря на конфликт, паре удалось сохранить теплые отношения и прийти к согласию в вопросе опеки. Теперь у обоих родителей имеются равные права.

Изначально проблема заключалась в том, что Отем планировала вернуться к себе на родину, в Канаду. Длительные переговоры привели к тому, что супруга внука Елизаветы II согласилась остаться в Великобритании. Сама королева крайне огорчена происходящим. У них с избранницей Филиппа были крайне теплые отношения.

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Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 14:37 Источник: People ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви королевы Елизаветы II

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