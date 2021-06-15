"Не может стоять": вид рыдающего Носкова после страшной болезни вызвал ужас

13 июня прошел концерт Николя Носкова в Крыму. На мероприятии побывала Анна Калашникова.

Четыре года назад жизнь артиста серьезно изменилась. Обеспокоенные поклонники тогда осознали лишь одно: как раньше уже не будет. Николай Иванович перенес ишемический спинальный инсульт. У исполнителя наблюдалось серьезное нарушение речи, он не мог ходить. Движение все еще дается легенде непросто, но сейчас он может говорить.

Анна Калашникова отмечала в Крыму свой день рождения. Сперва у нее был концерт, на котором несколько раз прозвучала ее песня "Больно, мама", а затем дива отправилась на мероприятие Николай Носкова. Она прокомментировала состояние звезды.

По словам ведущей, все эти годы музыканта активно поддерживала супруга и лучшие врачи. Они делали все, чтобы однажды его речь восстановилась, что, к счастью, и произошло. Сейчас к исполнителю вернулся голос, и он начал гастролировать. "Не может стоять", – печально отметила Анна. Во время мероприятия артист сидел на стуле. У него обездвижена одна рука.

Артистка подчеркнула, что в какие-то моменты певец вдруг начинал рыдать. Вместе с ним плакала и публика. По мнению дивы, после болезни его легендарный голос стыл еще более "проникновенным, глубоким". Она убеждена, что многим мужчинам стоит брать пример именно с Николая Ивановича. Даже после таких страшных событий он не готов остановиться на достигнутом.

