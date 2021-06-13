Лазарев променял Малиновского на сомнительную пассию

Недавно Алекс Малиновский улетел в Белгород, а Сергей Лазарев – на концерт популярной группы.

Отношения артистов стали одной из главных тем для бурных обсуждений в сети. Популярный певец Сергей Лазарев отдал предпочтение начинающему вокалисту и предпринимателю Алексу Малиновскому. Особую популярность ему принесло огромных размеров мужское достоинство, чем Алекс неоднократно хвастался.

Однако ходят слухи, что мужчины неверны друг другу. Многие даже утверждали, что их союз распался. Но эта информация не подтвердилась.

В силу своей профессии артистам часто приходится жить порознь. Так, пока Малиновский был в Белгороде, Сергей Лазарев отправился на концерт группы Artik&Asti. После он опубликовал совместную фотографию с солисткой коллектива Анной. Лазарев поздравил подругу с концертом и пожелал ей творческих успехов. Также он отметил, что любит ее песни и регулярно слушает их.

Подписчики певца раскритиковали внешность Анны и осудили за злоупотребление пластическими операциями.

"Она живая? Или резиновая?", "Что у девушки с лицом?", "Это действительно сейчас модно?", "Это что за восковая мумия?!", "Асти все хуже и хуже, как трансвестит выглядит", – набросились фолловеры на солистку группы Artik&Asti.

Напомним, что недавно в сети появились слухи о романе Сергея Лазарева с продюсером Катей Ковалевой. Пара летала вместе отдыхать на Мальдивы. Примечательно, что Екатерины – давняя подруга Алекса Малиновского.