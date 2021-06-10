На глазах у беременной жены: подруга Дайнеко пошла вразнос с мужем певицы

В 2017 году Виктория Дайнеко развелась с Дмитрием Клейманом. О причинах разлада ходило много слухов.

Виктория Дайнеко стала гостьей популярной программы Алены Жигаловой. Певица рассказала, что измена стала одной из причин частых конфликтов с супругом. Она не уверена, что у музыканта были интимные отношения с другой женщиной, но в моральной составляющей понятия дива убеждена. Той самой женщиной стала ее близкая подруга.

По словам артистки, именно она пригласила приятельницу на их свадьбу. Долгое время они тесно общались, а знакомство произошло еще до первой встречи с Дмитрием. Однако в какой-то момент звезда почувствовала неладное. Тогда она была беременна.

На глазах у нее подруга начала приставать к ее мужу в клубе. Было очевидно, чего хочет женщина, а Виктория Дайнеко просто не понимала, как вести себя в такой ситуации. Позднее она осознала, что отношения супруга с приятельницей стали достаточно теплыми. Он жаловался ей на поведение певицы, а она, в свою очередь, постоянно забирала его куда-то на машине.

Ситуация доходила до того, что Виктория гуляла с ребенком, а избранник просто уезжал из дома с подругой. Писала женщина ему круглосуточно. Однажды артистка призналась, что такое отношение ей не нравится и попросила удалить номер. Муж сказал, что удалил. Оказалось, что он просто заменил имя приятельницы на слово "барабаны".

