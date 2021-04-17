Бывший муж Дайнеко сыграл свадьбу с роковой красоткой

Экс-супруг Виктории Дайнеко заключил брак с новой спутницей жизни. Дмитрий Клейман показал молодую жену в инстаграм-канале.

Свадьба Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана состоялась шесть лет назад. В то время поп-дива уже носила под сердцем дочь Лидию. Однако отношения певицы с мужем-барабанщиком быстро сошли на нет, в 2017 году Дмитрий подал на развод и оставил Викторию матерью-одиночкой. С тех пор поп-дива хранит личную жизнь в секрете, а вот ее бывший муж уже успел создать новую ячейку общества и открыто сообщил об этом в личном блоге. Экс-супруг Виктории Дайнеко сыграл свадьбу с симпатичной возлюбленной.

Музыкант опубликовал в инстаграм-истории видеоролик из автомобиля, где он сидит на заднем сидении с девушкой, держащей в руках свадебный букет. После этого Дмитрий Клейман полностью развеял интригу и разместил новое видео с избранницей, добавив к нему подпись "Привет Жена" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – Прим. ред.).

Подписчики порадовались за радостное событие в жизни барабанщика и оставили ему пожелания от всей души. Многие решили, что молодая жена экс-супруга Виктории Дайнеко выглядит потрясающе. "Самые красивые", " Красавчики, поздравляю", " Шикарно выглядите, поздравляю, будьте счастливы" — отреагировали пользователи Сети на торжественную публикацию Дмитрия Клеймана.