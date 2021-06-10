"Ты проститутка!": сорвавшуюся Дайнеко довели до страшного

После развода Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана разразился страшный скандал. Артист обвинял бывшую возлюбленную в психологическом и физическом насилии.

Певица стала гостьей программы журналистки Алены Жигаловой. Она рассказала, что экс-супруг был младше нее на семь лет, но этот факт ничуть не смущал ее. Ей нравилось то, что они интересуются одним и тем же, слушают похожую музыку. В какой-то момент знаменитость осознала, что не сходятся они в самом главном – понимании семейных ценностей.

По словам Виктории Дайнеко, бывший муж придерживался крайне патриархального взгляда на отношения. Он полагал, что она не может устать, постоянно требовал от нее устройства своего бытового комфорта. Исполнительница полагает, что разделение обязанностей должно быть разумным. Однако, если мужчина требует от нее, чтобы дома всегда было чисто, а ужин был на столе, то он должен обеспечивать семью. Дмитрий требовал, но деньги все равно зарабатывала она.

Звезда прокомментировала ситуацию со скандалом. Напомним, тогда в одном из интервью Клейман заявил, что бывшая возлюбленная чуть ли не пробила ему голову. Из уст Виктории все звучит совсем иначе. Она сообщила, что тогда только вернулась с важных гастролей и долго не спала. Ей нужно было быстро собраться на концерт, но супруг пришел с обвинениями. Он кричал, что она изменила ему во время тура. "Ты проститутка!" – говорил он.

У Виктории Дайнеко есть особенность. Когда она нервничает, ее покидает голос. Позволить себе подвести зрителей она не могла, а потому просто старалась абстрагироваться. Муж продолжал вести себя агрессивно и забрал у нее паспорт. Она пошла за ним, чтобы получить документ обратно. Дмитрий толкнул певицу, в ответ она не сдержалась и толкнула его в ответ. Он поскользнулся на мокром полу и упал. Все это, по словам дивы, запечатлено на камеры, висящие в комнате. Избиения не было, а распустивший жуткие слухи гитарист потом якобы даже извинился перед бывшей женой.

