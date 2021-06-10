"Накипело!": Пригожин нанес серьезный удар экс-помощнице Лободы

Иосиф Пригожин встал на сторону Филиппа Киркорова в конфликте с Нателлой Крапивиной.

Скандал, разгоревшийся между королем отечественной поп-музыки и экс-продюсером Лободы после "Премии МУЗ-ТВ", уже называют самым громким в шоу-бизнесе за все последние годы. Многим селебрити еще предстоит определиться, на чьей стороне они. А Иосиф Пригожин уже определился и с готовностью поделился своим мнением о Нателле Крапивиной.

Супруг Валерии даже обрадовался тому, что у него, наконец, появился повод высказаться о Крапивиной, так как в душе продюсера давно "накипело". Он заявил, что не уважает экс-коллегу за то, как она относится к окружающим, и даже сравнил ее с животным. Несколько раз мужчине приходилось звонить Нателле по рабочим вопросам, но та не отвечала и не перезванивала. По словам продюсера, многие коллеги в ужасе от манер экс-помощницы Лободы: женщина не раз отменяла договоренности, подставляла в деньгах и даже угрожала.

В комментарии "КП" Иосиф Пригожин похвалил Филиппа Киркорова за то, что тот, наконец, сумел поставить экс-продюсера Лободы на место. Также в свете разгоревшегося скандала продюсер предложил соответствующим службам проверить, на каком основании у нас работают украинские артисты, такие как Лобода, и платят ли они вообще налоги в России.

Помимо Иосифа Пригожина экс-помощнице украинской певице досталось и в эфире Первого канала.