"Меня просто грубо изнасиловали": Дана Борисова раскрыла жуткую правду

Шокирующими откровениями ведущая поделилась в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1". Долгие годы знаменитость не решалась поведать об инциденте.
Звезде было 18 лет, когда произошло несчастье. Блондинка до сих пор с содроганием вспоминает о случившемся. Тогда теледива только пришла на ТВ. Однажды ее начальник Александр начал грязно приставать к Дане Борисовой. "Меня просто грубо изнасиловали", – заявила звезда.
Ведущая добавила, что очень дорожила своей работой. Абьюзивные отношения с насильником у Даны Борисовой продолжалась на протяжении трех лет. В итоге знаменитость забеременела от него и сделала аборт.
Напомним, в последнее время у Даны Борисовой большие проблемы в семье. Ее дочь-подросток Полина ранила себя, из-за чего оказалась в клинике, где с ней работают специалисты. Теледива признавалась, что очень боится сорваться и вновь начать принимать наркотики и алкоголь.
По словам Даны Борисовой, за последние полтора месяца ее качает из стороны в сторону. Звезда даже хочет посетить группы поддержки для зависимых людей.
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