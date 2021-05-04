Скончался артист Багдасаров

Знаменитый дрессировщик, народный артист России ушел из жизни от коронавирусной инфекции. Такую информацию сообщила в пресс-службе Росгосцирка.
Известно, что укротитель хищников долго болел. Мужчина проходил лечение в больнице. О том, где будет похоронен Михаил Багдасаров, пока не говорится.
Трагическое известие прокомментировал коллега Михаила Багдасарова Эдгард Запашный. Он назвал дрессировщика настоящим преданным искусству и цирку человеком, большим мастером и хорошим другом, передает телеканал "360". Запашный признался, что очень любил и любит усопшего старшего товарища. Эдгард также заявил, что по-дружески называл коллегу "дядя Миша Багдасаров".
Дрессировщик родился в Баку. В цирке он начал выступать с 1973 года. У артиста была собственная программа. В 1991 году он запустил "Тигры-шоу" с 18 уссурийскими хищниками. Наследники Михаила Багдасарова Карина и Артур – известные укротители тигров.
Также артист работал художественным руководителем Нижегородского цирка. Позже Михаил Багдасаров занял должность в генеральной дирекции Росгосцирка.
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