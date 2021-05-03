Доведенная Тодоренко назвала "озлобленных" зрителей отсталыми

Накануне на НТВ показали финальный эпизод второго сезона шоу "Маска". По словам Регины Тодоренко, в конце программы она, как и участники проекта, "сбросила шкурку" и появилась на сцене без экстравагантного наряда.
Весь сезон телеведущая делала то, что любит – играла, перевоплощалась, меняла образы. Регина разрешила себе вновь окунуться в детство. Она стала ребенком, который видит окружающий мир без шор, ощущает любовь и верит в мечту.
По словам Тодоренко, для шоу "Маска" она переодевалась в живописца Сальвадора Дали, в вокалистку Эмми Вайнхаус, певицу Эрику Баду, художницу Фриду Кало, императрицу Екатерину II. К сожалению, не все зрители смогли уловить отсылки к известным персонажам.
В личном "Инстаграм" Регина поведала, что ощущала недовольство "озлобленных" зрителей ее внешним видом через экран. В Сети теледиву обзывали дурой, сумасшедшей, называли вульгарной. Критика обижала Тодоренко. Она хотела ответить на каждый злобный комментарий.
Ведущая намекнула, что люди, в пух и прах разносившие ее образы, отстали от жизни, недостаточно образованы и интеллектуально развиты. Регина то и дело боролась с желанием устроить ликбез обывателям. Звезда посоветовала недоброжелателям заняться самообразованием.
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