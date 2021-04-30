Тодоренко с огромным животом рассказала о скором прибавлении

Регина Тодоренко рассказала о планах на расширение состава семьи.

Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова осенью 2018 года. Уже в декабре ведущая родила супругу первого сына Михаила. Сейчас 30-летняя мать активно работает и реализует сразу несколько проектов, а также ведет соцсети. Очевидно, что у семьи стало больше свободного времени, ведь сын уже подрос и не требует интенсивного ухода. Поклонники ждут не дождутся, когда у звездной пары родится второй ребенок.

На днях Регина Тодоренко решила ответить на интересующие вопросы подписчиков и открыла в своем "Инстаграм" соответствующую рубрику. Одним из самых популярных вопросов стало прибавление в семействе Топалова и Тодоренко. Ведущая не стала скрывать, что они планируют второго ребенка. Отвечая на другой вопрос, она показала свое фото, на котором предстала с огромным животом на последних сроках первой беременности. По словам ведущей "Орла и решки", сейчас она пока не беременна.

Стоит отметить, что после первых родов Регина Тодоренко быстро пришла в форму. Несмотря на это, она была недовольна собой и продолжила худеть. Только после участия в шоу "Ледниковый период" она стала нравиться себе. Но в результате звезда настолько истощала, что теперь поклонники считают ее чрезмерно худой.