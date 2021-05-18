Постельное видео Семенович возбудило россиян

Аудитория была шокирована шелковой пижамой Семенович и роскошным убранством в ее спальне.

Сегодня в свои социальные сети Анна Семенович выложила откровенное видео, в котором она в сексуальной домашней одежде танцует в постели под свою новую песню. На днях певица выпустит композицию, поэтому сейчас подогревает аудиторию различными способами. Поклонники тут же возбудились от страстных танцев Семенович.

Звезда призналась, что очень полюбила эту песню. По ее словам, она нежная и добрая, прям как она. Также певица пожелала подписчикам любить и быть любимыми.

Аудитория неоднозначно восприняла откровенный ролик. Одни поддержали и похвалили звезду и ее творчество. Фолловеры отметили, что Семенович шикарно выглядит, а смысл песни попадает в самое сердце.

"Песня действительно красивая! Жду", "Вы шикарная на все 100", "Отличная песня, желаю вам попасть во все хит-парады России", – написали поклонники.

Другие подписчики восприняли пост Семенович негативно. Им не понравилась излишняя откровенность 41-летней певицы. Также они отметили, что танцы в постели – это не клип. Некоторые же особенно отличились: им не понравилась излишняя роскошь в спальне певицы.

"Почему ты так живешь шикарно, ведь ты никто", "Самый бюджетный клип на свете", "Дорого-богато", "Клип мне не понравился, по постели лазает, как-то не то", – прокомментировали фолловеры.

Напомним, что недавно у Семенович завязался конфликт с футболистом Владимиром Быстровым. Анну оскорбили его заявления по поводу слишком пышной груди. После заявлений Быстрова Анна Семенович пожелала ему заниматься больше спортом, а не комментированием отечественных артистов.