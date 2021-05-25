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Шоу-бизнес
"Из всех утюгов": новый клип Пирожкова взорвал публику

"Из всех утюгов": новый клип Пирожкова взорвал публику

Александр Ревва в образе Артура Пирожкова записал новый зажигательный клип и собрал восторженные отзывы.
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46-летний шоумен недавно порадовал поклонников очередным хитом. В образе полюбившегося зрителям сценического персонажа Ревва спел песню "Деньги" и записал видео, наполненное пафосом, который так характерен для харизматичного Артура Пирожкова.

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Сюжет клипа построен на известной истории Великого Гэтсби. Только в данном случае главный герой носит имя Ревсби. В видео артист не только поет, но и читает много рэпа. Этот факт с одной стороны удивил фанатов, а с другой – восхитил, так как поклонники нашли, что рэпер из Реввы даже лучше, чем из Моргенштерна.

За короткий период времени клип Пирожкова набрал огромное количество просмотров. Подавляющее большинство фанатов артиста признали новую песню хитом и даже выразили уверенность в том, что этим летом трек станет очень модным. Другие же заявили, что и до лета ждать не нужно, так как эта композиция уже доносится из всех утюгов. Как сообщило издание "Собеседник", среди минусов песни один из фанатов отметил слишком частое упоминание слова "деньги". Остальные поклонники нашли лишь плюсы.

Ранее "Дни.ру" писали о сенсационном признании Александры Реввы: несмотря на то, что Артур Пирожков считается настоящим секс-символом, интимная жизнь артиста началась довольно поздно.

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Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 15:08 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Александра Реввы

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Гость740582
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Корячется изображает из себя секс символа, овно собачье на пол шестого
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