В лесах и над морем: знаменитости все чаще завещают развеять свой прах

Андрей Кураев в свое время бурно возмущался желанием известных людей быть развеянными по ветру после смерти. "Я не понимаю, почему, не спросясь меня, над моей головой чей-то пепел рассеивают, – удивлялся диакон. – Мне это, честно говоря, совершенно не нравится: смотреть на небо, откуда чей-то пепел падает в глаза. Даже с самолетов уже перестали вроде бы сбрасывать отходы жизнедеятельности, а в баке везут до конечной точки и там отдают ассенизатору". Но знаменитости все равно продолжают настаивать на том, чтобы после кремации никаких могил не было.



Валентина Легкоступова, певица

Вдовец певицы Юрий Фирсов уверяет, что жена его лично просила развеять его развеять прах над Тенерифе. Дело в том, что Валентина Легкоступова обожала Испанию. Она прожила в этой стране несколько лет, имела там виллу, а незадолго до смерти проходила собеседование для получения вида на жительства. Скоропостижно умершую исполнительницу хита про "Ягоду-малину" кремировали, а прах поделили на две части. Одну родные решили предать земле на Троекуровском кладбище. А про вторую часть дочь артистки Анээта Бриль позже рассказала: "Его развеяли над Черным морем, в Феодосии, напротив маяка".

Лиля Брик, муза русского авангарда

Владимир Маяковский считал Лилю своей музой, одаривал ее дорогими подарками из-за границы, купил ей в Париже "Рено". В своей предсмертной записке поэт пишет: "Лиля, люби меня". И Лиля любила, хотя еще дважды побывала замужем. Она прожила еще долгую жизнь и покончила с собой в 86-летнем возрасте, приняв большую дозу снотворного – после перелома шейки бедра была беспомощной и не хотела быть кому-то в тягость. Брик оставила завещание, в котором просила развеять ее прах близ Звенигорода. Последний муж все исполнил – обряд был проведен близ села Бушарино. Позже там появился валун с надписью ЛЮБ, аббревиатурой имени Лили Юрьевны Брик. Ведь если долго произносить "Люб-Люб-Люб", то получится "Люблю"...

Тимур Гайдар, журналист

Знаменитая повесть Аркадия Гайдара "Тимур и его команда" увидела свет в 1940 году. И стала примером для подражания миллионов тимуровцев по всей стране. Посвящена она была сыну писателя Тимуру Гайдару. Сам он окончил Ленинградское высшее военно-морское училище в 1948 году, потом поступил на факультет журналистики Военно-политической академии им. Ленина. Служил на подводной лодке в составе Балтийского и Тихоокеанского флотов, работал в центральных газетах. В последние годы Тимур Гайдар жил в писательском поселке Красновидово, там, согласно его воле, с вертолета в 1999 году и был развеян его прах. А его сын – экономист Егор Гайдар – завещал развеять себя Каневом в Черкасской области, но эта воля не была исполнена.

Майя Плисецкая, балерина

Легенда советского балета кончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене на 90-м году жизни от обширного инфаркта миокарда. Она успела составить завещание, в котором, в числе прочего, была оговорена и судьба праха. "Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией", – было желание артистки. Сегодня, как говорят, урна с прахом Плисецкой хранится дома у 87-летнего композитора Родиона Щедрина.

Аркадий и Борис Стругацкие, писатели-фантасты:

Аркадий Стругацкий ушел из жизни 12 октября 1991, а брат Борис пережил его на 21 год. Но их могил не существует, поскольку Стругацкие завещали после кремации развеять их прах в небе над местом с точно указанными координатами (Аркадий — над Рязанским шоссе, Борис — над Пулковской обсерваторией). Их воля была исполнена.