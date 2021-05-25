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Шоу-бизнес
В лесах и над морем: знаменитости все чаще завещают развеять свой прах

В лесах и над морем: знаменитости все чаще завещают развеять свой прах

Андрей Кураев в свое время бурно возмущался желанием известных людей быть развеянными по ветру после смерти. "Я не понимаю, почему, не спросясь меня, над моей головой чей-то пепел рассеивают, – удивлялся диакон. – Мне это, честно говоря, совершенно не нравится: смотреть на небо, откуда чей-то пепел падает в глаза. Даже с самолетов уже перестали вроде бы сбрасывать отходы жизнедеятельности, а в баке везут до конечной точки и там отдают ассенизатору". Но знаменитости все равно продолжают настаивать на том, чтобы после кремации никаких могил не было.
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Валентина Легкоступова, певица

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Что случилось с незахороненным прахом Майи Плисецкой

Дочь рассказала о судьбе "потерянного" праха Легкоступовой

Вдовец певицы Юрий Фирсов уверяет, что жена его лично просила развеять его развеять прах над Тенерифе. Дело в том, что Валентина Легкоступова обожала Испанию. Она прожила в этой стране несколько лет, имела там виллу, а незадолго до смерти проходила собеседование для получения вида на жительства. Скоропостижно умершую исполнительницу хита про "Ягоду-малину" кремировали, а прах поделили на две части. Одну родные решили предать земле на Троекуровском кладбище. А про вторую часть дочь артистки Анээта Бриль позже рассказала: "Его развеяли над Черным морем, в Феодосии, напротив маяка".

Лиля Брик, муза русского авангарда

Владимир Маяковский считал Лилю своей музой, одаривал ее дорогими подарками из-за границы, купил ей в Париже "Рено". В своей предсмертной записке поэт пишет: "Лиля, люби меня". И Лиля любила, хотя еще дважды побывала замужем. Она прожила еще долгую жизнь и покончила с собой в 86-летнем возрасте, приняв большую дозу снотворного – после перелома шейки бедра была беспомощной и не хотела быть кому-то в тягость. Брик оставила завещание, в котором просила развеять ее прах близ Звенигорода. Последний муж все исполнил – обряд был проведен близ села Бушарино. Позже там появился валун с надписью ЛЮБ, аббревиатурой имени Лили Юрьевны Брик. Ведь если долго произносить "Люб-Люб-Люб", то получится "Люблю"...

Тимур Гайдар, журналист

Знаменитая повесть Аркадия Гайдара "Тимур и его команда" увидела свет в 1940 году. И стала примером для подражания миллионов тимуровцев по всей стране. Посвящена она была сыну писателя Тимуру Гайдару. Сам он окончил Ленинградское высшее военно-морское училище в 1948 году, потом поступил на факультет журналистики Военно-политической академии им. Ленина. Служил на подводной лодке в составе Балтийского и Тихоокеанского флотов, работал в центральных газетах. В последние годы Тимур Гайдар жил в писательском поселке Красновидово, там, согласно его воле, с вертолета в 1999 году и был развеян его прах. А его сын – экономист Егор Гайдар – завещал развеять себя Каневом в Черкасской области, но эта воля не была исполнена.

Майя Плисецкая, балерина

Легенда советского балета кончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене на 90-м году жизни от обширного инфаркта миокарда. Она успела составить завещание, в котором, в числе прочего, была оговорена и судьба праха. "Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией", – было желание артистки. Сегодня, как говорят, урна с прахом Плисецкой хранится дома у 87-летнего композитора Родиона Щедрина.

Аркадий и Борис Стругацкие, писатели-фантасты:

Аркадий Стругацкий ушел из жизни 12 октября 1991, а брат Борис пережил его на 21 год. Но их могил не существует, поскольку Стругацкие завещали после кремации развеять их прах в небе над местом с точно указанными координатами (Аркадий — над Рязанским шоссе, Борис — над Пулковской обсерваторией). Их воля была исполнена.

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Фото: NASA/(NASA/ Joel Kowsky) /www.globallookpress.com
25 мая 2021, 12:43

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