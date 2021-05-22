Попыткам суицида несовершеннолетних дочерей Кравец и Борисовой нашлось неожиданное объяснение

"Я не могу совладать с дочкой, – еще недавно жаловалась Алена. – Она убегает из школы, заводит романы со взрослыми парнями. Боюсь, что скоро забеременеет! У нее развилась клептомания, и даже помощь психолога не помогает справиться. А недавно домработница нашла у нее письма и записки, которые дочка пишет сама себе. Судя по всему, мы с отцом ей просто мешаем и она хочет от нас избавиться, поскольку понимает, что является наследницей наших капиталов и недвижимости. Она методично добивает нас своими выходками!" Астролог и таролог Марианна Абравитова прокомментировала эту ситуацию в семье певицы и актрисы.



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