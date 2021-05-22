Попыткам суицида несовершеннолетних дочерей Кравец и Борисовой нашлось неожиданное объяснение

Дочь телеведущей Даны Борисовой – ровесница наследницы Алены Кравец. Но тоже весьма проблемная барышня. "Борисова и Кравец – разные люди, из разных социальных слоев, с разным уровнем воспитания, – уверяет Марианна. – Алена – очень аристократичная, тонкая, с хорошим образованием. А Дана Борисова – девчонка из соседнего двора. Но при всем этом в их судьбах есть очень много общего, я бы назвала это кармической похожестью".
"Сегодня в одной точке их жизни происходит общее, – продолжает Марианна. – Их дочери одномоментно стали проявлять себя очень странно, асоциально. И у той, и у другой вдруг обознались скрытые прежде острые психологические моменты, были совершены попытки суицида. Негативные проявления себя в семье и социуме доставляют всем страдание. Но, главное, страдают мать и отец. В итоге Алена даже была вынуждена из-за выходок девочки обратиться за помощью к психологам".
Вероятно, все дело в зависти и людской злобе, которую без конца ощущает на себе ангел по имени Алена. "Когда ты стоишь на самой вершине и на тебя направлены миллионы взглядов, то обязательно найдутся те, кто пожелает тебе зла, – полагает астролог. – Поэтому Кравец приняла на себя удар со стороны недоброжелателей, что в итоге отражается и на дочке. Поэтому желаю ей энергетических крыльев, чтобы вырваться из этой драматичной семейной ситуации".
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