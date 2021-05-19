Замешанный в гей-скандале Лазарев заявил о нежных чувствах к экс-любовнице

Сергей Лазарев поздравил с 50-летием свою бывшую возлюбленную Леру Кудрявцеву.

Роман пары начался в 2008 году, и поначалу общественность воспринимала эти отношения как пиар. Влюбленные очень эмоционально реагировали на подобные выпады в их сторону, но со временем решили, что не обязаны никому ничего доказывать. После завершения отношений с Сергеем Лазаревым Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова.

Впрочем, шумиха вокруг связи артистов не улеглась до сих пор. Недавно в Сети разразился гей-скандал, одним из участников которого стал экс-солист группы Smash!. Певца заподозрили с связи с Александром Малиновским, причем, по слухам, отношения этих двух парней далеко не дружеские.

В недавнем интервью Лера Кудрявцева заявила, что не верит в сплетни вокруг Сережи Лазарева. Телеведущая отметила, что ничего не знает о звездных пиар-романах, а свои отношения с музыкантом называет искренними. "Я была безумно в него влюблена", – призналась артистка.

Судя по всему, Сергей Лазарев испытывает к экс-подруге те же чувства. В честь дня рождения Леры Кудрявцевой он опубликовал в личном блоге совместный снимок и признался ей в нежных чувствах. "С Днем Рождения дорогая и любимая Валерия Львовна!! Просто ❤️ (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал певец.

Подписчики артиста отметили, что сожалеют о расставании звезд. "Как жаль, что не пара. Красивые", "Какие вы классные, ребята ! Жаль, что не вместе", – написали в комментариях.