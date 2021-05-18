"Нес чушь": перенесшему инсульт Диброву влепили смачную пощечину

Популярный исполнитель Feduk вспомнил, что два года назад принял участие в шоу "Кто хочет стать миллионером?". Съемки оказались запоминающимися.

Федор Инсаров появился в популярной программе Азамата Мусагалиева на "Ютубе". Сценарий шоу строится на том, что гость должен угадать, о каких фактах из его биографии идет речь. Так, юморист решил напомнить исполнителю об участии в телепередаче. Он обратился к нему с вопросом из телеигры.

Однако вместо ответа комик получил крайне негативный отзыв о ведущем. По словам рэпера, Дмитрий Дибров показался ему "вжаренным". Подобную характеристику исполнитель объяснил тем, что журналист "нес чушь", а во время съемок создавалось ощущение, что он пришел не на телевидение, а в странную компанию.

Feduk подчеркнул, что совершенно не хочет обидеть или задеть уважаемого ведущего. Он лишь поделился воспоминаниями. Для Азамата Мусагалиева подобные откровения стали неожиданностью, но он не стал развивать тему.

Многих поклонников творчества Федора удивило его высказывание о Дмитрие Диброве. Все дело в том, что в кругах рэперов он славится как один из самых дружелюбных и неконфликтных людей. Некоторые часто отмечают, что, в отличие от большинства молодых коллег, он не страдает звездной болезнью.

