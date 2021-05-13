Звезда сериала "Не родись красивой" Уварова изменилась до неузнаваемости

Накануне Лолита Милявская поделилась в своем инстаграм-аккаунте кадрами со звездой сериала "Не родись красивой". На них Нелли Уварова предстала блондинкой с короткой стрижкой.
Поклонники не сразу узнали Уварову, но затем нашли, что актрисе очень идет новый имидж:
"Нелли, я даже не узнала) вот что значит клише сериала "Не родись красивой"" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Нелли потрясающая!", "Ой, ее давно не видно, очень нравится, выглядит потрясающе".
Мало кто знает, что вот уже десять лет как Нелли Уварова занимается благотворительным проектом "Наивно? Очень". Актриса дает возможность развиваться и социализироваться людям с особенностями развития. В рамках ее проекта молодые люди и девушки занимаются творчеством, пишут великолепные картины и даже продают их впоследствии.
Лолита Милявская побывала в небольшой картинной галерее проекта и пришла в полный восторг от того, что делает Уварова и ее подопечные. Певица приобрела одну из картин и призвала своих поклонников тоже заглянуть в эту удивительную галерею.
Пользователи дружно сошлись на том, что Нелли Уварова вызывает настоящее восхищение не только своим внешним видом, но и благим делом, которым она занимается вот уже много лет.
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