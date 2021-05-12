"Похоронили": звезда Comedy Woman заявила об уходе

Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова стала новой гостьей шоу "Эмпатия Манучи".

Артистка начала свою карьеру в КВН, а после стала одной из участниц юмористического шоу Comedy Woman. Образ разбитной русской женщины, который комик воплотила на сцене, полюбился многим зрителям. Решение покинуть коллектив стало шоком для поклонников.

О причинах ухода Татьяна Морозова рассказала Вячеславу Манучарову. "Не захоронили – похоронили Comedy Woman, но надо идти дальше", – уклончиво отметила артистка. По словам знаменитости, в отношениях с коллегами всегда были сложности – это нормально. Морозова подчеркнула, что проработала бок о бок с девочками 14 лет, и в какой-то момент все просто устали.

Артистка не стала скрывать, что у нее действительно был конфликт с участницами Comedy Woman. Знаменитость решила не вдаваться в подробности, лишь отметив, что каждый на проекте был лидером, просто кто-то позволял себе чуть больше, а кто-то чуть меньше.

Вспомнила Татьяна Морозова и случай, за который ей действительно стыдно. Как-то раз юмористка не пришла на концерт, и за это ей влетело. Знаменитость добавила, что в какой-то момент все стали считать Наталью Еприкян руководителем, поэтому и она вела себя с остальными как с подчиненными.

Также в беседе с Вячеславом Манучаровым звезда призналась, что однажды чудом избежала изнасилования. Они с подругой отдыхали в Анапе, и один молодой человек начал к ней приставать. Татьяне Морозовой удалось от него сбежать, прыгнув в такси.