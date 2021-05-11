Сдавший Траволта обратился к покойной жене: народ в истерике

Джон Траволта опубликовал в личном блоге трогательное фото. Артист написал текст для усопшей супруги.

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта уже не тот. В этом облысевшем морщинистом мужчине с поседешей щетиной нелегко узнать бывшего секс-символа Голливуда. Тем не менее 67-летний артист ведет насыщенную жизнь, до сих пор снимается в кино, дает интервью и общается с фанатами в инстаграм-аккаунте. В международный День матери актер сделал трогательную публикацию. В ней Джон Траволта обратился к жене Келли, которая умерла от онкологии летом прошлого года.

"Дорогая Келли, ты подарила мне трех самых прекрасных детей, которых я когда-либо знал. Спасибо", — написал артист в "Инстаграм". Также мужчина признался, что все еще любит усопшую супругу и скучает по ней. Он поздравил покойницу с праздником, надеясь, что она получит его послание. К тексту Джон Траволта добавил архивные семейные снимки.

Подписчики были тронуты эмоциональной публикацией актера. Они высоко оценили и фото, и душевный порыв звезды. Судя по эмодзи, многих пост заставил разрыдаться. "Это замечательно. Мне жаль, что вы понесли столько потерь", "Она оставила шикарное наследие. Вы двое создали светлое будущее для всех", "Такая чудесная милая семья", "Мои мысли сегодня с тобой, Джон", "Думаю обо всех вас и посылаю вам любовь и свет", — написали комментаторы к посту Джона Траволты.