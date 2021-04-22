"Никогда этого не забуду": Траволта рассказал об особенном моменте с принцессой Дианой

Джон Траволта на всю жизнь запомнил знакомство с монаршей особой и танец, который принцесса Диана ему подарила.

Теперь уже пожилой артист вспомнил, как еще в середине 80-х годов прошлого века он с несколькими другими актерами был приглашен в Белый дом, где президент Рейган и его супруга устраивали особенный прием по случаю визита членов британской королевской фамилии. Молодой Траволта мечтал пригласить на танец саму принцессу, но стеснялся, тогда ему великодушно помогла первая леди. Нэнси Рейган сказала, что принцесса Диана сама хотела станцевать первый танец именно с ним.

Джон до сих пор в мельчайших деталях помнит тот волнительный момент. Мужчина понял, что ему была оказана огромная честь, и решил во что бы то ни стало сделать все на высшем уровне и впечатлить принцессу. Молодому человеку было страшно подойти к монаршей особе, но он сделал над собой усилие и слегка коснулся ее локтя в знак приглашения. Дальше все было как в самой необыкновенной сказке. Актер уверен, что им обоим очень понравилось кружиться друг с другом, более того, он знает, что для Дианы этот танец был самым чудесным моментом за весь ее визит в Америку. О незабываемом опыте голливудской звезды рассказал журнал Hello со ссылкой на испаноязычное издание Esquire Mexico.

В молодости Траволта был известен публике своими большими танцевальными способностями, поэтому ему не просто так выпала такая высокая честь. Сама принцесса тоже очень любила танцевать и даже мечтала стать балериной, но профессионально заниматься танцами ей не позволил высокий рост.

Напомним, что на прошедший в Великобритании в марте День матери дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон написали покойной бабушке трогательные послания, которые были опубликованы в Сети. Сама принцесса Диана никогда не видела своих внуков.