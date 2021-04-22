Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Четверг
22 апреля
Лента новостей
17:11
Мечтала о другом: где сейчас звезда сериала "Граница. Таежный роман" Елена Панова
17:06
"Одно лицо": беременная Караулова превратилась в мужика
16:35
"Последние дни...": королева Елизавета II выступила с речью в свое 95-летие
16:35
"Никогда этого не забуду": Траволта рассказал об особенном моменте с принцессой Дианой
15:59
Хлебнувшая горя в браке Федункив за версту видит непутевых мужей
15:45
"Смените уже пластинку!": мать экс-избранницы Тимати взорвалась из-за травли
15:40
"Жирный придурок": Харламов обиделся на россиян за оскорбительное прозвище
15:38
"Всему миру все ясно": сенатор Пушков ответил "толстокожим" США
15:35
Запад обвинили в игнорировании геноцида русских на Украине: Ужасающие преступления
15:13
Улыбающуюся Миддлтон заметили на публике сразу после похорон
14:52
"Скоро тети пойдут копать любимые грядки": беременная Горбань обнажила грудь и ответила завистникам
14:51
Эксперт Хавич: слова Путина об Украине не оправдали ожиданий польских политиков
14:50
Коварная разлучница публично призналась в чувствах к Прилучному
14:36
В Удмуртии лихач насмерть сбил двух человек
14:30
В Кремле озвучили темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
14:30
"Отравляющее и омерзительное чувство": Пьеха раскрыл причину развода
14:20
На юге Петербурга загорелся жилой многоквартирный дом
14:18
Знаменитая ведущая-лесбиянка шокировала признанием об употреблении наркотиков
14:11
"Еле ноги унес": участвовавший в афере известный актер сам попал в лапы жуликов
14:07
Восточная политика Украины опасна для России – политолог Серенко
13:50
Песков в подробностях рассказал о новых выплатах на детей
13:47
В Мытищах организована проверка по факту стрельбы подростка по людям
13:43
Политолог Дзермант: преемник Лукашенко продолжит его внутриполитический курс
13:40
"Коза, шифровщица!": Тодоренко разинула рот при виде Бузовой
13:25
Уголовник обчистил квартиру в Балашихе более чем на 5 миллионов рублей
13:17
"В честность и порядочность Эрнста и Аксюты не верю!": Соседов высмеял севший в калошу Первый канал
13:08
"Твоя мамаша тебя бросила": жившего в детдоме Милохина публично унизили
13:07
Чего ждать от новой встречи Путина и Лукашенко: мнения политологов
13:02
Пьяный житель Тюмени распылил перцовый газ в автобусе с детьми
12:58
Ревность и возмездие: молодой муж отомстил развратной Седоковой
12:27
Скрытная Шейк впервые показала совместное фото с дочерью
12:13
Возбуждено уголовное дело после жалоб Наргиз на травлю
11:58
"Опасаюсь физического устранения": до смерти перепуганная Максакова молит о помощи
11:38
Разбила семью: известный продюсер бросил жену ради Ани Лорак
11:36
В России за сутки выявили почти 9 тысяч заразившихся COVID-19
11:33
"Это все из-за тебя!": разбогатевший Костя Цзю высказал все в лицо эмигрировавшему в Австралию отцу
11:27
Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным
11:13
Захарова высказалась о скандале между Россией и Чехией: Прага загнала себя в тупик
11:12
"Надо было счетчик обнулить": разбитная Боня похвасталась интимными приключениями
11:07
Москвичам пообещали две волны весеннего тепла до конца апреля
11:04
Причина раскрыта: почему Джанабаева прятала беременность от Меладзе
10:30
"Маму убили": отчаявшаяся дочь пригрозила эксгумацией тела Цывиной
10:25
В Петербурге самосвал столкнулся с груженным бревнами лесовозом
10:22
"Выглядит нелепо": надменную Долину прилюдно унизили после громкого скандала
10:15
В России упростят получение доплат к пенсии: кого коснется
10:00
Как девочка: 75-летняя Рубальская сообщила о подтяжке лица
09:55
Оскорбленная дочь публично оставила Борисову
09:53
В Москве вооруженный гражданин ограбил цветочный магазин
09:49
"Разругались вдребезги": рассекречены детали романа Дорониной и Ефремова
09:27
"Перестану заниматься собой": показавший голый зад Батрутдинов заговорил о женитьбе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
"Бог не зря детей не дал": бывшая жена любовника Макеевой перешла все границы
Легендарный советский актер пожаловался на нищету
"Самая жадная женщина": оставшаяся с носом вдова Марьянова сделала заявление
Эксперт Хавич: слова Путина об Украине не оправдали ожиданий польских политиков
"Очень рано": преждевременный уход Азизы ошарашил Резника
Шоу-бизнес
"Никогда этого не забуду": Траволта рассказал об особенном моменте с принцессой Дианой

"Никогда этого не забуду": Траволта рассказал об особенном моменте с принцессой Дианой

Джон Траволта на всю жизнь запомнил знакомство с монаршей особой и танец, который принцесса Диана ему подарила.
прочитано 207 раз

Теперь уже пожилой артист вспомнил, как еще в середине 80-х годов прошлого века он с несколькими другими актерами был приглашен в Белый дом, где президент Рейган и его супруга устраивали особенный прием по случаю визита членов британской королевской фамилии. Молодой Траволта мечтал пригласить на танец саму принцессу, но стеснялся, тогда ему великодушно помогла первая леди. Нэнси Рейган сказала, что принцесса Диана сама хотела станцевать первый танец именно с ним.

ПО ТЕМЕ

Душераздирающе: Внуки отправили письма покойной принцессе Диане

Мертвая принцесса Диана мстит королевской семье

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Джон до сих пор в мельчайших деталях помнит тот волнительный момент. Мужчина понял, что ему была оказана огромная честь, и решил во что бы то ни стало сделать все на высшем уровне и впечатлить принцессу. Молодому человеку было страшно подойти к монаршей особе, но он сделал над собой усилие и слегка коснулся ее локтя в знак приглашения. Дальше все было как в самой необыкновенной сказке. Актер уверен, что им обоим очень понравилось кружиться друг с другом, более того, он знает, что для Дианы этот танец был самым чудесным моментом за весь ее визит в Америку. О незабываемом опыте голливудской звезды рассказал журнал Hello со ссылкой на испаноязычное издание Esquire Mexico.

В молодости Траволта был известен публике своими большими танцевальными способностями, поэтому ему не просто так выпала такая высокая честь. Сама принцесса тоже очень любила танцевать и даже мечтала стать балериной, но профессионально заниматься танцами ей не позволил высокий рост.

Напомним, что на прошедший в Великобритании в марте День матери дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон написали покойной бабушке трогательные послания, которые были опубликованы в Сети. Сама принцесса Диана никогда не видела своих внуков.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Kika Press / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 22 апреля 2021, 16:35 Источник: Hello ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перед смертью принцесса Диана сияла красотой

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Разругались вдребезги": рассекречены детали романа Дорониной и Ефремова

Артистка отрицала любовную связь с коллегой
Шоу-бизнес

Как девочка: 75-летняя Рубальская сообщила о подтяжке лица

Поэтессу просто не узнать
Шоу-бизнес

"Несчастливая судьба": страшная участь Прокловой довела Кудрявцеву до слез

Она поделилась откровениями

Шоу-бизнес

Ревность и возмездие: молодой муж отомстил развратной Седоковой

Певица спровоцировала баскетболиста на ответный шаг

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+