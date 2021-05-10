Шок и ужас: Ким Кардашьян потеряла палец

Американская модель армянского происхождения Ким Кардашьян переборщила с использованием программ для коррекции фото. Иных причин размазанного фона и отсутствия пальца на левой ноге модели фанаты не нашли. На днях звезда запостила в инстаграм новый снимок.
Красивая фигура, сексуальный черный купальник, белоснежный пляж – все идеально на первый взгляд.
Многие фолловеры восхитились топ-моделью. Но нашлись и те, которым не понравилась левая нога Ким Кардашьян, ведь на ней не хватает одного пальца. "Ким, ты отрубила себе палец!", "Четыре пальца на ноге? Вот это версия!" – посмеялись недовольные поклонники.
Многие фанаты убеждены, что Ким "заигралась" с фотошопом, из-за чего части ее тела находятся на неестественных местах или вовсе отсутствуют.
Вторая часть фолловеров защитила топ-модель. Они утверждают, что причина отсутствия пальца в неудачном ракурсе или неудобной позе.
В 2019 году ноги Ким также подвергались детальному изучению. В тот раз на той же левой ноге было шесть пальцев вместо пяти.
Напомним, что в начале этого года в сети появились слухи о возможном разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста. Официально пара об этом еще не заявляла и не рассказывала о причинах разлада. Поклонники утверждают, что Канье много изменял жене и не работал над психологическими травмами, что не устраивало Ким.
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