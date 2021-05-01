Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Суббота
1 мая
Лента новостей
19:23
В ДНР оценили возможность огненных провокаций со стороны Украины в Пасху
17:53
"Не могу говорить": тяжелобольная Крючкова напугала россиян
17:31
Украинский посол пригрозил России 200-тысячной армией: Урон будет огромный
16:49
Родившая двух сыновей Подольская заговорила о новой беременности
16:24
"Сумасшедшая": Кожевникова в платье и на каблуках бегала между танками перед парадом Победы
15:54
"Сознание Шариковых": Озлобленная Гузеева накинулась на россиян
15:30
Белорусский политик Скребец: Уже скоро Кремль сполна спросит с Лукашенко за долги
15:12
Не может оправиться: смерть продюсера стала ударом для Пугачевой
14:23
Вот так сюрприз! Джанабаева и Меладзе дали дочери необычное имя
13:56
В Сеть слили редкие фотографии Жанны Фриске
13:48
"Действительно опасный для него сценарий": политолог Елисеев о возможном уходе Лукашенко
13:13
Большой кровавый след: на звездного сына Сафронова напала лошадь
12:57
"Мать содрала с меня сто шкур": дочь рассекретила настоящие отношения с требовательной Легкоступовой
12:54
"Раскабанел!": располневший Прилучный вызвал омерзение
12:31
"Сладкий!": изголодавшийся Киркоров провел язычком по головке Баскова
12:24
"Твари бессовестные!": брошенная Прилучным Муцениеце взорвалась
12:04
Стас Пьеха перенес инсульт из-за наркотиков
11:52
"Не приезжайте к нам!": затравленный Кадыров сообщил о непростом решении
11:30
"Хоть тряпку намотай": Заплывшую жиром Кожевникову подвели гормоны
10:52
Журналист Кнырик: США поручили Зеленскому привести к власти нацистов
10:49
"Не будет таким": Беременность Арзамасовой задела сына Авербуха
10:49
Народ взбудоражил новый снимок Фрейндлих после госпитализации
10:18
Стал известен победитель 8-го сезона шоу "Голос.Дети"
10:00
Экс-депутат Верховной Рады Фарион призвала к героизации украинских нацистов
08:10
Бывшие любовники Джулии Робертс публично столкнулись лбами
08:05
"Больно видеть": Панин подвергает дочь жутким испытаниям
06:01
Собчак возмутила поклонников "фото без трусов"
04:02
"Спасибо, любовь моя": Киркоров раскрыл свои чувства к Бузовой
02:07
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
23:59
Снова свободна? Дочь Урганта спровоцировала слухи о расставании с чернокожим любовником
22:51
Кейт Мидллтон теряет позиции: у герцогини появилась серьезная конкурентка
22:11
Обнаружено место захоронения сына Александра Невского
22:06
Министр иностранных дел Белоруссии оправдал действия силовиков во время акций протеста
22:02
На северо-западе Москвы троллейбусы встали из-за ДТП
21:56
В Британии женщину обвинили в терроризме за перевод денег лошади
21:46
Спортсменки из России одолели немок на чемпионате мира по керлингу
21:41
Известная певица напала на Меладзе вслед за Лорак
21:41
Под Петербургом произошла массовая авария
21:37
В Татарстане выпивоха набросился на скорую помощь
21:31
Машина известного блогера попала в ДТП в Калуге
21:18
В Уфе ребенок провалился в канализационный люк
21:06
Раскрывшую рот Лорак обвинили в распускании нелепых слухов
21:05
Есть жертвы: автобус с пассажирами опрокинулся в Хабаровске
20:58
Пятиметровый крокодил запрыгнул в лодку к рыбакам
20:50
Семейная ссора в ресторане закончилась двумя трупами
20:38
В Швеции откопали старинный клад
20:31
"Имейте совесть!": известным фигуристкам врезали за критику Тарасовой
20:17
Стали известны подробности жуткой аварии с погибшими детьми
19:42
Тодоренко с огромным животом рассказала о скором прибавлении
19:21
"Будет крайне тяжело": беременной Арзамасовой и Авербуху предрекли сложности с ребенком
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык
Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала
"Наших актрис и насиловать не нужно": разъяренная Штурм разнесла заявившую о домогательствах Проклову
"Я уже ни в чем не уверена": Валерия сделала заявление о громком скандале на шоу "Маска"
Известная певица напала на Меладзе вслед за Лорак
"В чем меня можно порицать?": униженная Проклова оправдалась за интимные откровения
Шоу-бизнес
"Не могу говорить": тяжелобольная Крючкова напугала россиян

"Не могу говорить": тяжелобольная Крючкова напугала россиян

Журналисты позвонили борющейся с раком Светлане Крючковой.
прочитано 809 раз

В последнее время Светлана Крючкова не появляется на публике, потому что очень беспокоится за свое здоровье. Во время пандемии звезда советского кино старается быть особенно аккуратной. Даже на презентации своей новой книги "Я у жизни ученица" артистка не появилась.

ПО ТЕМЕ

"Жить осталось не так уж много": тяжелобольная Крючкова сделала шокирующее заявление

Смертельно больная Светлана Крючкова попала в больницу

Тогда Светлана Николаевна вышла на видеосвязь. Рассказывая о книге, актриса заставила поклонников переживать за нее еще больше. "Жить осталось не так уж много", – сказала тогда Крючкова.

Недавно артистка снова напугала народ. Ответив на звонок журналистов "Собеседника", Светлана Николаевна не без раздражения сообщила: "Не могу с вами говорить, я болею". После этого актриса бросила трубку, а интернет-издания начали пестрить заголовками: "Состояние Крючковой ухудшилось", "Крючковой стало хуже"...

На самом ли деле самочувствие Светланы Николаевны ухудшилось, или она просто была не в настроении общаться с назойливыми журналистами, неясно. Остается только пожелать народной любимце стойкости, силы духа и здоровья.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о госпитализации Светланы Крючковой. Артистка находилась в одной из больниц Санкт-Петербурга.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Светлана Крючкова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 1 мая 2021, 17:53 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Валерия
Пожаловаться Ответить
Крючкова уже надоела 20 лет стращает народ своим заболеванием каким-тоВыглядит великолепно,лицо молодухи и надо же так постоянно скулить Противно уже
Гость720125
Пожаловаться Ответить
Господи, дай крепкого здоровья рабе Божьей Светлане! Укрепи её, пожалей её, дай ей долгие лета! Аминь!
Гость719996
Пожаловаться Ответить
Выздоравливайте пожалуйста
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сознание Шариковых": Озлобленная Гузеева накинулась на россиян

Недовольство зашкаливает

Шоу-бизнес

"Мать содрала с меня сто шкур": дочь рассекретила настоящие отношения с требовательной Легкоступовой

Тайны звездной семьи
Шоу-бизнес

Большой кровавый след: на звездного сына Сафронова напала лошадь

Появились страшные фото
Шоу-бизнес

Вот так сюрприз! Джанабаева и Меладзе дали дочери необычное имя

Тайна раскрыта

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+