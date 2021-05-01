"Не могу говорить": тяжелобольная Крючкова напугала россиян

Журналисты позвонили борющейся с раком Светлане Крючковой.

В последнее время Светлана Крючкова не появляется на публике, потому что очень беспокоится за свое здоровье. Во время пандемии звезда советского кино старается быть особенно аккуратной. Даже на презентации своей новой книги "Я у жизни ученица" артистка не появилась.

Тогда Светлана Николаевна вышла на видеосвязь. Рассказывая о книге, актриса заставила поклонников переживать за нее еще больше. "Жить осталось не так уж много", – сказала тогда Крючкова.

Недавно артистка снова напугала народ. Ответив на звонок журналистов "Собеседника", Светлана Николаевна не без раздражения сообщила: "Не могу с вами говорить, я болею". После этого актриса бросила трубку, а интернет-издания начали пестрить заголовками: "Состояние Крючковой ухудшилось", "Крючковой стало хуже"...

На самом ли деле самочувствие Светланы Николаевны ухудшилось, или она просто была не в настроении общаться с назойливыми журналистами, неясно. Остается только пожелать народной любимце стойкости, силы духа и здоровья.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о госпитализации Светланы Крючковой. Артистка находилась в одной из больниц Санкт-Петербурга.