Смертельно больная Светлана Крючкова попала в больницу

Стало известно об экстренной госпитализации звезды фильма "Большая перемена" Светланы Крючковой. Отметим, что несколько лет назад у артистки диагностировали рак четвертой степени.

Накануне, 20 октября, появилась информация о том, что известная актриса Светлана Крючкова попала в одну из больниц Санкт-Петербурга. По какой причине артистка оказалась госпитализирована, не сообщалось. Репортеры сумели связаться с самой актрисой. Светлана Крючкова подтвердила, что действительно находится в клинике, но по какой причине она там оказалась, не стала говорить.

Отметим, что в 2015 году Светлана Крючкова узнала, что у нее онкологическое заболевание. Лечиться артистка отправилась за границу. "Наши отказываются от больных онкологией, если стадии не первые, а там борются до конца! У них это на поток поставлено. Лечение очень дорогое. Помогли как коллеги по театру, так и поклонники, кто оказался в курсе моего состояния", – рассказывала в интервью актриса.

Тем не менее, по признанию Светланы, она успела написать завещание. "После смерти часто появляются какие-то родственники, начинается дележка. У меня нет бриллиантов от поклонников, я все заработала сама и хотела, чтобы это досталось детям. А второе, что я должна была сделать – это записать гражданскую лирику Марины Цветаевой, которую, кроме меня, никто не читает", – объясняла Светлана Крючкова.

А в 2006 году у актрисы случилась клиническая смерть. "Мальчик-анестезиолог дал мне наркоз. А я вдруг перестала дышать. Он сказал: "Она не дышит". Заведующий реанимацией, к счастью, шел мимо. Он открыл дверь и вернул меня жизни. Он анестезиолог сам, что меня и спасло", – поведала актриса.

Светлана Крючкова поделилась своими ощущениями, когда находилась в состоянии клинической смерти: "Я ничего не видела. Было ощущение, что я на материнских руках. Я ощущала любовь со всех сторон и доброжелательность. Никаких завистливых взглядов".

Мало того, в 2016 году Светлана Крючкова утверждала, что отравилась ртутью. Артистка предположила, что именно поэтому могла заболеть раком. Актриса рассказала, что они с мужем жили на втором этаже дома, а на первом несколько лет был склад с огромным количеством ядовитого вещества.